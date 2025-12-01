高市少年警察隊走入房仲產業 揭露詐欺手法

▲高市警察局少年警察隊30日下午藉永義房屋在林皇宮舉辦房地產特賣活動機會，特別由隊長陳仁正率隊前往，向現場超過200位永義房屋代表，進行反詐騙宣導講座。（圖／高市警局少年隊提供）

[NOWnews今日新聞] 高市警察局少年警察隊30日下午藉永義房屋在林皇宮舉辦房地產特賣活動機會，特別由隊長陳仁正率隊前往，向現場超過200位永義房屋 VVIP 與企業代表，進行反詐騙宣導講座。透過分享最新詐欺手法與實際案例，期盼能與在地企業跨界合作，共同串連大高雄地區防詐網絡，全面提升民眾防詐意識。

▲高市警察局少年警察隊長陳仁正向現場代表，進行反詐騙宣導講座。（圖／高市警局少年隊提供）

此次講座特別由少年警察隊專業「防詐宣導團」設攤宣導，除深入解析詐欺集團常見的投資騙局話術外，特別針對近期最受關注的「普發現金10,000元」政策，提醒民眾高度警覺，不要因為領取補助而落入詐騙陷阱。

▲ 現場座無虛席，民眾紛紛踴躍發言；有獎問答活動，反應熱烈。（圖／高市警局少年隊提供）

警方指出，詐騙集團常以「普發現金領取連結」、「補助匯款失敗需重新驗證」等手法引誘民眾點擊假網站，或假冒郵局人員聲稱有人冒領等藉口，轉由假檢警受理報案，讓被害人一步一步落入圈套，普發現金未領到，反而被詐騙集團騙走一生積蓄。

另外強調，「政府絕不會以簡訊或通訊軟體主動提供任何領錢連結，領取補助也不會要求提供銀行帳密、OTP驗證碼。」只要民眾收到相關訊息務必「不點、不信、不回覆」，並立即透過「165 反詐騙專線」求證。

會中也示範如何運用警政署「打詐儀錶板」掌握最新詐騙趨勢，也透過真實案例、情境解析進行互動交流，會場氣氛熱絡反應熱烈，參與者也更認識詐騙的多樣手法與防範技巧。

陳仁正呼籲，在資訊流通快速的時代，民眾務必維持高度警覺，尤其在投資與補助領取相關議題上，更不能輕信保證獲利、限時領取等話術。透過警民合作與企業協力，全方位提升民眾整體識詐、防詐知能，避免陷入詐騙集團精心設計的陷阱。

民眾如欲了解最新詐騙手法，可隨時上警政署「打詐儀錶板」查詢第一手資訊，共同守護自身與家人的財產安全。遇有任何疑慮可撥打「165反詐騙專線」諮詢，或撥打「110報案專線」警方會立即提供協助。

少年隊走入房仲業揭最新詐欺手法

