高市少年警提醒學子寒假打工陷阱多

▲趁著寒假前，高市少年隊馬不停蹄地前往各學校校運會、園遊會進行反毒、反詐騙宣導。（圖／高市警局少年隊提供）

[NOWnews今日新聞] 「我們希望每個孩子都能過一個充實、平安的寒假。」長達一個月的寒假即將來臨。高市警局少年警察隊提醒各位學子與家長，寒假不僅是放鬆充電的好時機，更是青少年打工的高峰期。為了防止學生因社會經驗不足，誤入詐騙陷阱、接觸新興毒品或因危險駕車導致終身遺憾。少年警察隊隊長陳仁正表示，打工是學習負責的好機會，但必須建立在合法的基礎上。

▲該隊前進校園與社區進行宣導，並於官方粉絲專頁提供更多「防詐、反毒、反霸凌」相關資訊，歡迎同學與家長踴躍追蹤。（圖／高市警局少年隊提供）

少年警察隊指出，詐騙集團在 FB、Threads、Instagram 等社群頻繁發布「薪優、現領、無經驗可」的徵才廣告。詐騙集團會要求打工者提供個人銀行帳戶、提款卡，或要求協助「領錢後轉交」、「操作虛擬貨幣錢包」。凡是要求寄出卡片、提供密碼，或是薪水遠高於市場行情的工作，高達99%是詐騙陷阱。一旦帳戶被列為警示，不僅面臨法律刑責，更可能揹負沉重的賠償責任，千萬別為了幾千元的報酬，淪為詐團幫兇。警方特別提醒青少年朋友們在體驗社會生活的同時，更要學會保護自己。

針對新興毒品威脅，警方特別點名近期在外及社群網路流傳的「依托咪酯」（Etomidate）。這種被稱為「喪屍菸彈」的麻醉藥品常被偽裝成一般電子菸油，吸食後會產生無法自主控制的發抖、意識混亂，嚴重時會導致呼吸衰竭甚至死亡。寒假期間參加聚會，切記「不飲用離開視線的飲料、不輕試不明來源的菸品」。同儕間的誘惑往往是接觸毒品的第一步，請堅定拒絕，勇敢說「不」。

寒假期間，青少年常相約夜遊或結伴出遊。少年警察隊強調，未成年無照駕駛或因同儕起鬨進行「壓車」、競速等危險駕駛行為，不僅面臨高額罰鍰，更常是造成嚴重交通事故的主因。少年警察隊將於寒假期間配合刑事警察大隊、交通警察大隊及各分局，針對青少年易聚集路段加強巡邏與取締，請同學切勿以身試法，危害自身與他人安全。

「我們希望每個孩子都能過一個充實、平安的寒假。」少年警察隊隊長陳仁正表示，打工是學習負責的好機會，但必須建立在合法的基礎上。呼籲家長應多留意子女的交友狀況及異常的資金往來，若發現疑似遇到詐騙或毒品誘惑，請務必第一時間撥打「165反詐騙專線」或「110報案電話」尋求警方協助。該隊將持續前進校園與社區進行宣導，並於官方粉絲專頁提供更多「防詐、反毒、反霸凌」相關資訊，歡迎同學與家長踴躍追蹤。

