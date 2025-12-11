高市少年隊偵查佐獲少年警察楷模

▲ 高市警局少年警察隊偵查佐郭博文，獲高市警局推薦，當選全國「第22屆績優刑警少年警察工作楷模」，由警政署長張榮興與中華民國刑事偵防協會理事長黃炳彰聯合頒獎。（圖／高市警局少年警察隊提供）

[NOWnews今日新聞] 高市警局少年警察隊偵查佐郭博文，在少年保護工作付出與用心，給予偏差誤入歧途少年，適時導正及協助，使少年回歸家庭及學校學習，獲高市警局推薦內政部警政署評核，當選全國「第22屆績優刑警少年警察工作楷模」殊榮。

警政署署長張榮興於12月10日在警政署頒發獎牌及獎勵金，表彰員警在少年保護工作上的優良表現，肯定同仁守護少年的決心與成效，以及對孩子們的關愛和照顧，給積極執行少年保護工作的警察同仁，莫大的激勵和鼓舞。

郭博文平時為人風趣幽默，有他在的地方總是充斥著笑聲，憑藉著十 三年的刑警資歷累積頗為深厚的刑案偵查技巧，近期接連偵破多起少年涉嫌販賣毒品及轉讓毒品案件，也查獲成年犯嫌蘇OO涉嫌販賣毒品給少年案件，並且執行檢肅治平對象柯O豪等8人、蘇O獻等6人到案。

另外，在犯罪預防宣導上更是不遺餘力，以反毒、防詐等主題結合校園實體、網絡等多元方式宣導，強化青少年法治觀念；113年度總計找回4名緊急協尋的失蹤少年平安返家，尋獲32名中輟生協助辦理復學。

高市警局少年警察隊隊長陳仁正表示，少年是國家未來的希望，我們持續不間斷的努力是為了找回迷途路上的少年，適時的拉他(她)們一把，給予溫暖陪伴與正確引導，並結合教育、社政、衛政及少輔會等網絡伙伴力量，形成堅固保護網，提供少年健全成長環境。

為提供家長放心、學生安心的健康學習環境，高雄市政府警察局少年警察隊全面提升校園安全防護措施，隨時與校方人員保持密切聯繫，協助學校處理突發事件外，持續加強辦理「網路安全、反毒、反詐欺、反霸凌、反幫派」等預防犯罪及校園安全宣導工作，增進教職員及學生法律知識和自我保護技巧，增進危險事件應變知能與技巧，充實危機處理及應變能力，讓老師和學生們都能有一個安心、健康、快樂的校園生活。

