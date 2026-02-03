高市少年隊扮「魯仲連」助母子破冰

▲ 高市少年隊扮演魯仲連的角色與失蹤少年及家長在良性溝通下取得共識。（圖 ／高市少年隊提供）

[NOWnews今日新聞] 高雄一名年僅15歲的少年阿和（化名），因長期與母親溝通疏離，日前負氣離家出走，母親在萬分焦急下向警方求助。高雄市政府警察局少年警察隊獲報後，立即成立專案小組，最終透過科技偵查手段順利尋獲少年，並由警方充當「魯仲連」進行親職教育，成功化解母子心結。

據了解阿和的母親平時在傳統市場賣魚維持生計，因工作忙碌、早出晚歸，長期無法陪伴孩子成長，母子關係降至冰點。阿和因不願待在冰冷的家中，經常流連在外與同學鬼混，母親在幾次勸說無效後，一氣之下將阿和的手機門號停話，心想以此逼迫孩子返家，不料卻適得其反。

阿和的手機被停話後，卻徹底失去聯繫，讓母親心急如焚，擔心孩子誤入歧途，趕緊向警方報案。高雄市少年警察隊獲報後，清查阿和可能出沒的公園、超商及同儕住處，但均無所獲。專案小組隨即以科技偵查方式，透過分析而鎖定阿和可能所在處，於翌(31)日終於在某友人家中尋獲阿和。

警方有感於其母子的代溝，特別安排讓母子敞開心扉對談。過程中並引導阿和理解母親在異鄉謀生，獨力支撐家計的辛勞，同時也建議母親，對於青春期的孩子應給予更多關懷而非僅是斷訊處罰。在警方的溫馨的溝通勸導下，阿和也承諾體諒母親辛勞，不再輕言離家。

高雄市少年警察隊隊長陳仁正表示，對於失蹤青少年的尋找，警方除了積極以重大刑案方式協尋外，更重視後續的關懷輔導，希望家長多花一點時間與孩子溝通，給他們關懷與力量，盡量以正向能量善的循環圍著孩子。

陳仁正也提醒民眾若發現家中青少年情緒不穩定或有離家傾向，可尋求高雄市政府警察局或相關社福機構協助，透過多方溝通管道，避免孩子迷失方向。

