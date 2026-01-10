高市少年隊籲家長重視親子關係

▲少年隊員警頂著低溫與夜色，在街頭巷尾反覆查訪，比對監視器影像，只為避免其在外發生危險。歷經長時間努力，終於成功將少年平安尋回。（圖／高市警局少年隊提供）

[NOWnews今日新聞] 「孩子找到了，但更重要的是，關係要找回來。」這是高雄市政府警察局少年警察隊在成功尋獲離家出走少年小宏（化名）後，對家屬說的一句話。少年警察隊隊長陳仁正呼籲，尋人只是第一步，陪伴與溝通才是守護青少年的長久之道，另也呼籲家長，在教養路上多一分理解，孩子就少一分走失的風險，疏於管教或管教不當都會造成失蹤原因。

▲當天夜間適逢寒流來襲，少年隊員警頂在街頭巷尾反覆查訪，逐格比對監視器影像，只為盡快掌握少年行蹤。（圖／高市警局少年隊提供）

高市警局少年警察隊於115年1月5日接獲一起16歲少年小宏（化名）失蹤案，當天下午小宏（化名）從學校放學後未返家，家屬均無法聯繫上小宏，心急如焚之下趕緊向派出所報案，經高市少年警察隊接獲通報後立即組成專案小組展開協尋。

當天夜間適逢寒流來襲，少年隊員警頂著低溫與夜色，在街頭巷尾反覆查訪，逐格比對監視器影像，只為盡快掌握少年行蹤，避免其在外發生危險。歷經長時間努力，終於成功將少年平安尋回。

找到少年後，少年隊並未急於結案，而是安排專責員警陪伴在側，細心傾聽其心中委屈，小宏因在校受處分後，承受家庭高度期待與責備，情緒無法排解而選擇離家。

經少年隊員警耐心引導其正視錯誤，也肯定其願意說出口的勇氣，讓少年逐步重拾安全感與信任，同時警方主動充當溝通橋梁，向父母說明過度責備可能對孩子造成的影響，並協助雙方在冷靜氛圍中對話。經警方居中協調，親子終於坦誠表達彼此的關心與期待，化解誤會。

陳仁正表示，綜觀去年涉詐欺案曝險少年，大多因就學不穩定，想要有筆收入，才被詐騙集團吸收當提款車手。當車手後，成天等集團通知去提款，只好與家人失聯，導致少年涉詐欺案比率上升，這不僅是家庭與教育問題，也容易衍生少年犯罪及被害問題，對此，高雄市政府警察局持續要求所屬加強協尋失蹤少年，深入了解失蹤原因、交友情形及經濟來源，積極協尋失蹤少年並輔導關懷走向正軌，期望努力能給學子一個快樂正常的學習環境。

