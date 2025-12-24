高市少年隊自製梗圖宣傳安維意識

▲ 高市警局少年警察隊秉持「預防重於事後處理」原則及因應社會脈動，自製「公共場所及搭乘大眾運輸安全守則」宣導梗圖海報，提醒學生及民眾於公共及大型活動場所、搭乘大眾運輸工具時，提高警覺、強化自我保護與安維應變意識。（圖／高市警局少年隊提供）

[NOWnews今日新聞] 因應近日臺北市捷運站、百貨公司等公共場所發生隨機殺人等重大公共安全事件，引發社會高度關注，高市警局少年警察隊秉持「預防重於事後處理」原則及因應社會脈動，自製「公共場所及搭乘大眾運輸安全守則」宣導梗圖海報，提醒學生及民眾於公共及大型活動場所、搭乘大眾運輸工具時，提高警覺、強化自我保護與安維應變意識。

▲ 宣導海報以「看懂異常、提高警覺」、「保護自己、迅速避險」、「馬上說、勇敢通報」、「聽指示、有序行動」、「平時準備、安全加分」等五大重點為主軸，強化自身第一時間正確反應能力。（圖／高市警局少年隊提供）

高市少年警察隊表示，該宣導海報以「看懂異常、提高警覺」、「保護自己、迅速避險」、「馬上說、勇敢通報」、「聽指示、有序行動」、「平時準備、安全加分」等五大重點為主軸，透過簡明圖像、重點式文字等，協助民眾快速掌握危險辨識、自我保護、通報求助及疏散應變等關鍵原則，強化自身第一時間正確反應能力。

為了讓宣導成效最大化，少年警察隊於這二日編分12組，立即走入人群，或結合高雄市各級學校舉辦校慶、園遊會等大型活動時機，攜帶自製宣導海報，向學生與民眾進行面對面宣導，教導青少年於校外活動、通學及搭乘大眾運輸時，如何察覺異常狀況並正確應變，同時亦派員前往「2025高雄聖誕生活節」等大型活動現場，向活動現場的民眾加強宣導，提醒在人潮聚集處保持警覺、避免圍觀、迅速通報，確保自身與他人安全。

此外，少年警察隊也同步運用官方臉書、Instagram、Threads、line 等社群平台發布宣導海報與相關貼文，擴大觸及宣導層面，讓民眾透過手機即時接收公共安全防護資訊，建立正確的安全觀念。

少年隊隊長陳仁正呼籲，面對突發公共安全事件，除了警察於第一時間應處外，更重要的是透過平時宣導，提升民眾自我保護與安維應變能力與韌性。未來也將持續針對高雄市各級學校及各類大型活動場合，機動式調整宣導作為，透過多元管道深入社區與校園，攜手市民共同打造更安全的生活環境。

