高市少年隊警官爆勤前飲酒 拒測被懲處！燒出管理漏洞

高市警局少年隊洪姓警官臉頰泛紅遭同事檢舉疑勤前飲酒，酒測時以「已口頭請假」拒測，但系統尚未登錄，督察室認定違規，事件凸顯口頭請假與系統不同步恐造成管理漏洞；隊長陳仁正表示，洪警前晚餐敘未宿醉，隔日仍因責任心返隊處理公文，已提醒同仁務必完備請假程序。

據了解，洪姓警官平時承辦業務範圍廣，其中也包含督導工作，昨晚他因餐敘飲酒，隔日自覺身體不適，因此向隊長陳仁正口頭請假並獲准，隔日他則按原定計畫趕赴公祭。

陳仁正表示，洪姓警官公祭後因責任心返隊處理公文，強調他並非自行開車或騎車上班，而是由同仁接送，且未有宿醉，洪也已口頭請假獲准，但查勤系統尚未登錄完成，造成督察室依規列為違規。

督察室督察長梁東山表示，洪姓警官因疑似勤前飲酒進入辦公室遭同事檢舉，督察人員到場要求酒測時，他拒絕配合，另督察室人員查核差勤系統，發現洪姓警官尚未完成請假登錄，依規認定其違反勤前飲酒規定，可處2次申誡至1小過的行政處分，後續仍可提出申訴。

