高市少年鴿籲青少年慎防高薪陷阱

▲劉嫌前往超商為詐欺集團領取被害人寄送金融卡包裹。（圖／高市少年隊提供）

[NOWnews今日新聞] 詐欺集團為吸引青少年寒假短期工作賺取高額報酬之心態，將其誘導為犯罪鏈條的一環。高市少年警察隊近日破獲一起取簿收件詐欺案件，詐欺集團以假求職詐騙被害人將自身使用金融帳戶存摺、提款卡寄至指定超商，再指示嫌嫌前往超商領取包裹，並以寄送之方式轉送上游詐欺集團，再由詐欺集團行使詐術，誘使被害人匯款從中牟利。

對此，高雄市少年警察隊隊長陳仁正提醒家長及青少年，法律責任不因年齡而有所折扣，青少年若參與詐欺行為，除觸犯《刑法》詐欺罪及《洗錢防制法》外，其父母亦須面臨巨額的民事連帶賠償責任。

廣告 廣告

警方調查發現，詐欺集團常以「輕鬆打工」、「高薪兼職」、「協助收件」等求職話語，誘騙求職者從事代領包裹之工作，淪為詐欺集團共犯，且這類詐騙廣告常出現在 Threads、IG、Dcard 等青少年常用社交平台，並以「免經驗、現領、在家待命」等極具誘惑力的口號，鎖定社會經驗不足、急於經濟獨立的學子，將其轉化為協助收送存摺或提款卡的「取簿手」。

為了協助青少年識別求職詐騙，警方特別點出求職時的「三大紅燈」警訊。第一是要求「交付存摺、金融卡及密碼」，這是金融犯罪的典型特徵；第二是要求「代領不明包裹或前往 ATM 領取現金轉交」；第三則是工作連繫僅限於通訊軟體，且從不告知公司實際地址或負責人資訊。警方強調，正規公司不會要求員工用個人帳戶處理公司資金，凡涉及上述情形，皆為詐欺集團之圈套。

家長在預防工作中扮演至關重要的角色，警方建議落實「三多」原則：多觀察孩子是否突然有不明來源的大額金錢、奢侈品，或頻繁往返超商領包裹；多詢問孩子的打工內容與雇主背景；多提醒孩子保護個人資料，強調存摺與提款卡絕不可租借、販賣或交付他人。透過親師生的密切溝通與互動，能有效築起防詐圍籬，避免青少年在懵懂中淪為犯罪工具。

高雄市少年警察隊隊長陳仁正表示，青少年往往為了微薄報酬，卻得付出數倍甚至數百倍的慘痛代價，打工求職應慎選合法管道，如對工作內容有任何疑慮，應立即撥打 165 反詐騙諮詢專線 或 110 求證，切莫因一時貪念或疏忽，自毀大好前程。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

高榮跨科團隊接力守命 員工葉克膜續命42天心臟移植再寫生命奇蹟

深耕鳳山二十載 肯塔基美語捐贈救護車守護在地生命

高市警局長趙瑞華上任 陳其邁強調治安沒有空窗期