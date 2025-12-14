高市山域救援 近3年接獲61件

新北市1名退休郭姓校長上月與山友攀登玉山後四峰，途中不幸失聯，經搜救後確認已無生命跡象，相關單位持續釐清事故原因，傳出憾事讓親友深感不捨，也引發各界對高山登山安全的重視。根據高雄市消防局統計，近3年接獲山域救援共61件，共57人獲救、6人死亡，發生事故熱點為南橫三山、南二段、玉山後四峰，但因事發地點常處於偏遠、氣溫低，救援有一定難度，消防局提醒如真的遇上狀況，要謹記「STOP」口訣。

根據高雄市消防局統計，民國112年至今，接獲山域救援共61件，112年有16人獲救、1人死亡；113年26人獲救、4人死亡；114年則有15人獲救、1人死亡，分析主要事故態樣包含高山症、體力不支及受傷。

從事故地點分布來看，南橫三山、南二段及玉山後四峰為高雄轄區內常見的山域事故熱點，這些區域地形陡峭、路線漫長，加上氣候變化快速，且多位於偏遠地帶，一旦發生意外，常面臨低溫、通訊不良與交通不便等挑戰，使救援行動困難度大幅提高。

高市消防局表示，近年持續強化山域救援裝備與器材，也針對編組人員每年辦理山域救援訓練，另外，考量轄區特性辦理雪地救助、溪谷救援等相關救助訓練。

除外，同時引進即時山難搜救定位軌跡傳輸設備及無人機設備，搭配人力搜救，在通訊不佳山區執行消防勤務時，可即時定位位置並記錄航跡，除可即時掌握搜救進度外，更能保障救災人員安全，並提升搜救效率。

若不慎發生突發狀況，消防局提醒，要謹記「STOP」口訣：S（Stop）先停下行動；T（Think）回想迷途路段，如果沒有辦法回到原路，請留在原地；O（Observe）觀察身邊資源，如食物、裝備等，以及周遭環境有無石洞、樹洞等能遮風避雨，避免下切溪谷；以及P（Plan）擬定待援計畫，分配飲食水量，注意保暖，當遇危急狀況，身處通訊位點時，手機可直接撥打緊急救難號碼「112」求援。