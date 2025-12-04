高市已踩煞車 賴清德勿續踩油門

中日關係緊張臨界點之際，日本首相高市早苗終於踩了煞車，在參議院全體會議表示，日本政府自1972年《日中共同聲明》以來，「理解並尊重」中國大陸方面主張「台灣是中國領土不可分割的一部分」，此一立場「完全沒有改變」。燃燒將近1個月的東亞局勢暫告緩和，全世界都鬆了口氣。

高市早苗儘管百般不情願，然而面對日本經濟衝擊，加上全球幾乎盟友沒有聲援，尤其川普親電警示的美國壓力，不得不技術性低頭。更關鍵的因素，是北京方面的寸步不讓，實彈軍演、釣島巡航、琉球爭議，都讓日本難以招架，更讓日方洩氣的是全球輿論，並未站在日本這方，侵略國的下場，只能說自找苦吃。

高市早苗得不到外界加持，唯獨還沒事的台灣自己找事，從一開始就跳上浮繩，賴清德甚至演出日食吃秀。隨著情勢演變高市早苗踩煞車，賴清德卻仍在踩油門狀態，幫著日本敲槌大陸不遺餘力，甚至在接受外媒專訪時，大聲侈言台灣可以幫大陸解決經濟問題，出發點不是從兩岸關係，而是以一邊一國為背景牆，實質意圖誰都看得懂。

面對高市從強硬到服軟，賴清德顯然不想停歇對北京的挑釁，最可能攔阻台灣瞎闖的川普，雖然表面上擺平中日危機，然而烏克蘭尚未拍板，委內瑞拉箭在弦上，賴清德提早開戰衝選舉，勢必加大抗中牌的操作力道，此番公開支持高市早苗，不是即興演出，而是想借力使力。

日本與北京關係，或能逐漸回復正軌，日本國會訪中團遲早能成行，中日韓高峰會仍能期待，換言之東亞局勢不會也不能生變，台灣更沒有成為唯一變數的空間。賴清德借日本之力失效，已經衝到賽道的油門，就該思考如何放緩並停閥，可是從賴清德受訪的談話，話中有話笑裡藏刀，不免令人憂心。

息戰端穩經濟，是當前世界主流意識，澤倫斯基4年前攪黃全球局勢，正當俄烏戰局露出曙光，高市早苗無端生事，險些讓西太平洋風雲變色，如今日本總算踩了煞車，台灣卻似乎還在噗噗跳，特別顯得突兀。賴清德若持續誤判，不順勢關停油門，川普的壓力棍很快會揮來，全球都不會容許台灣成為破壞區域穩定的麻煩製造者。

高市早苗懸崖勒馬，不是發揮政治智慧，而是認清現實，台灣人民不期待賴清德能有多高的政治智慧，只希望如他受訪對大陸說的，「把人民照顧得更好」，人民感受好不好，應該問生活在台灣的人民，而非看高市早苗或川普臉色。

澤倫斯基4年毀了烏克蘭，高市早苗上台1個月險些害慘日本，賴清德應引以為鑑，更不能在台獨雷區續踩油門，可能瞬間毀了寶島。（作者為資深媒體人）