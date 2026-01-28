高市年節食品全面把關 三鳳中街聯合稽查護食安

農曆春節將至，為守護市民年節飲食安全，高雄市政府衛生局近期針對超市、量販店、市場、食品製造業及知名年菜餐廳等34家業者進行抽驗稽查，總計抽驗91件年節食品，檢驗結果全數符合相關規定。為進一步強化源頭管理，衛生局28日並會同行政暨國際處消保官、農業局、經濟發展局，以及衛生福利部食品藥物管理署與經濟部標準檢驗局，前往三鳳中街展開擴大聯合稽查，實地查核食材保存狀況、販售場所環境衛生及食品標示情形，全面為年貨市集把關。

↑圖說：高雄市衛生局會同行國處消保官、農業局、經發局及衛生福利部食品藥物管理署、經濟部標檢局，前往三鳳中街聯合稽查年節食品。（圖片來源：高雄市衛生局提供）

衛生局指出，此次年節食品擴大抽驗涵蓋即食食品、肉品及其加工品、水產與加工品、新鮮蔬果、烘焙製品、豆製品、麵製品及糕粿等八大類，共計91件，檢驗項目包含衛生標準、食品添加物、動物用藥殘留及農藥殘留等，結果皆符合規範，顯示市面年節食品品質整體穩定。

除商品抽驗外，衛生局也同步查核10家年菜餐廳，依「食品良好衛生規範準則」檢視其作業環境、食材來源文件保存、定型化契約及食品標示等重點項目，查核結果同樣全數合格。聯合稽查現場亦示範自行研製的過氧化氫與皂黃快篩試劑，供豆製品初步檢測，衛生局表示，民眾如有需要，可向各區衛生所索取使用。

↑圖說：衛生局何惠彬簡任技正現場說明完整包裝標示。（圖片來源：高雄市衛生局提供）

衛生局提醒，民眾採購年節食品時，應遵守標示不清不買、顏色過於鮮豔不買、有異味不買、來源不明不買及包裝破損不買的原則；無論是居家料理或外出圍爐，也應落實洗手、新鮮、生熟食分開、澈底加熱及正確保存溫度等食品安全觀念，以降低食品中毒風險。

衛生局強調，春節期間市府物價小組將持續關注應景商品價格波動，維護消費者權益，若發現不合理漲價情形，可撥打1999或1950消費者服務專線反映；如有食品衛生相關疑慮，也可洽詢衛生局食品衛生科（07-7134000）。

