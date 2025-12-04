高市府交通局攜手安芝儇推出 YouBike英語租借教學短影音

高雄近年「韓團」大型演唱會一場接一場，不但吸引國內粉絲，也讓許多國際旅客把高雄納入必訪清單，十二月高雄也將迎來「二○二五AAA亞洲明星盛典」，為迎接湧入的各國旅客，高市府交通局特別推出「外籍旅客YouBike租借教學短影音」，邀請台鋼雄鷹啦啦隊WING STARS的韓籍成員安芝儇親自上陣示範影片搭配全英文字幕，讓外籍旅客更直觀，輕鬆快速地用YouBike逛高雄，想去哪就去哪。(見圖)

交通局今(四)日說明，隨著大型國際活動接連在高雄舉辦，外籍旅客對便捷交通需求大幅增加，其中YouBike是短程移動最受歡迎的交通工具之一；該影片邀請到人氣啦啦隊員安芝儇演出，希望以最貼近國際旅客的語言、視角與風格，讓國際粉絲在觀賞演唱會或參與活動之餘，一起輕鬆騎上YouBike，玩出屬於自己的高雄路線，享受輕鬆且環保的城市漫遊體驗。

交通局表示，在AAA明星盛典期間，預期市區交通需求將比以往更為熱絡，鼓勵外籍旅客多加使用公共運具減少塞車風險，而騎乘YouBike除了環保、方便，也能讓旅客沿途欣賞城市風景，十分愜意。

該短影音已於高市府交通局及YouBike微笑單車公司官方社群平台上架，歡迎民眾與粉絲分享轉發。高雄將持續朝向國際城市邁進，打造更友善、更流暢的交通環境，讓每位旅客都能感受到高雄的熱情與便利。