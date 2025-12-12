高市府交通局與工務局聯手道路重鋪標線 改善直行卡卡與行穿線退縮降低視線死角

近年來高市府交通局推動左轉附加車道，改善左轉側撞降低事故率17.2%外，亦改善一輛左轉車擋數十輛直行車問題，但因標線磨除及重繪有舊標線浮現維護問題，故道路重鋪是可以一次到位最好契機。近日高市府交通局與工務局合作，不只是把市區主要幹道重新鋪上柏油，更把握機會「重整道路邏輯」，從車道配置到行人安全，一併系統性調整。(見圖)

交通局今(十二)日說明，這波中山、中華、九如、美術東二路等主要幹道路面刨鋪復舊工程預計於一一四年底前陸續完成，交通局與工務局合作進行標線改造。第一是車道配置優化，直行車不再冤枉排隊；以中華三路、中山二路等幹道為例，透過「車道瘦身」設計附加左轉道，把左轉車「收納」在專屬區域，直行車則維持一路順暢通行，讓車流依照各自動線分流，更符合現代化交通運作邏輯。

第二是行穿線退一步、行人安全進一步；透過適度退縮行穿線位置，並調整枕木紋角度，讓駕駛在進入路口前就能正面看見行人所在位置，這樣看似細微的「位移」與線形調整，卻能大幅降低車輛轉彎時的視線死角風險。再加上左轉號誌，使行人過馬路的時間與左轉車流分開，以時間區隔方式，降低人車衝突。

這次不只是單純「鋪路」，而是從標線、路型到動線邏輯的一次全面升級，也感謝民眾在施工期間的體諒與配合，更平順、更清楚的道路標線，讓用路人可以直觀理解行車環境，正在高雄一段一段實現。