高市府偕國際扶輪3510地區 推動扶輪之子認養助弱勢

國際扶輪三五一○地區自民國一○○年起認養高雄市弱勢兒少，提供生活扶助金，協助家境困難的孩子們就學階段的基本所需，並持續關心孩子成長，迄今共一萬零九百四十四名兒少受惠，認養金高達一億三千一百三十二萬餘元，今年國際扶輪三五一○地區偕三十三個扶輪社認養社會局服務的一百一十九名兒少，認養金達一百四十六萬餘元；為感謝國際扶輪社熱心公益，認養高雄市弱勢家庭學子提供助學金，社會局昨（七）日於婦幼青少年活動中心辦理捐贈儀式，並安排兒少們與認養社友相見歡，兒少們送上親手寫的感謝卡，向熱心的扶輪社友表達感激之情，現場充滿溫馨歡樂的氛圍。（見圖）

佳佳來自中低收入戶家庭，媽媽獨自扶養佳佳與有特殊照顧需求的弟弟，媽媽是家中主要負擔家計者，需要工作賺錢，佳佳在課餘時間需協助照顧弟弟，使她難有餘裕探索、發展自己感興趣的音樂與繪畫；有了扶輪社及社友們的支持與關懷，助學金除能夠緩解家中的經濟壓力，也讓她得以運用部分助學金參加繪畫課程、音樂表演，增廣自己的見聞，思考如何在升學路上，成為自己期望中能兼顧關照身邊至親又能追尋理想的大人。

社會局蔡宛芬局長表示，高市府社會局致力社會福利社區化，目前共設有十八處社福中心，將社會福利輸送到每個角落，就近服務與陪伴弱勢家庭，積極結合民間團體等社會資源，提供民眾在地、便利、可及性的社會福利服務，陪伴民眾面對生活驟變與挑戰時，能有足夠支持與資源，安穩身心、度過難關。

國際扶輪三五一○地區邱總監鼓勵在場的兒少們，即便處在挑戰與困境中，也不要放棄擁有夢想、一步一腳印築夢踏實，成為自己理想的樣貌，並不忘把曾經獲得的溫暖與關愛，傳遞給更多需要幫助的人，成為社會中的韌性力量。