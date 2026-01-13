高市府力推綠色碳經濟 各局處提35案碳權計畫

高市府於今（十三）日市政會議進行碳權計畫專案報告，三十三個局處共提出三十五案碳權計畫，涵蓋六大部門，包含工業區能資源整合、機關設備汰換、光電自發自用、平地造林、畜牧沼氣回收、共享自行車等，其中八案已完成計畫書撰寫，並提送註冊申請，另有十四案力拼今年完成。(見圖)

陳其邁市長表示，高雄為製造業重鎮，淨零轉型是城市的必考題，要求各局處都必須提出自身碳權計畫，從方法學選用、外加性評估、減碳量計算一步步執行，搭配淨零學院課程，讓減碳文化於高市府深耕，並將經驗永續傳承。

廣告 廣告

高市府環保局指出，高市府各局處合計提出三十五案碳權計畫，其中以設備汰換為大宗，合計二十三案，標的包含岡山焚化廠風扇、漁港、民生醫院、行政中心、輕軌、文化中心等，目前多進行改善前基線資料量測、設備汰換，並規劃於今、明年兩年提出碳權申請。

除了節能系列專案外，各局處也因應業務屬性，提出特色專案，例如環保局今年將輔導工業區廠家進行能資源整合，減少鍋爐燃燒進而取得碳權；工務局公園處挑選市區土地，進行小規模造林，並預計今年申請國際Verra碳權，每年一.二噸，在道工處部分，輔導瀝青混凝土廠將重油改為天然氣(或木屑)，今年進行基線資料建立及燃料替換；水利局則以旗美污水廠為案例，進行盤查、節能行動，並透過廠內光電自用、中區污水廠綠電憑證，最小化排放量(合計減碳七百一十噸)，最後透過碳權購買方式達成碳中和，已於一一四年底完成PAS 2060碳中和宣告，今年預計進行ISO 14068碳中和外部查證。

環保局張瑞琿局長強調，高雄是排碳最高的城市，也是減碳潛力最大的城市，二○二四年起與清華大學范建得教授團隊合作，進行碳權申請工作，高市府迄今已提送內門沼氣中心、行政中心冰水主機、電動車充電樁、電動公車等多項計畫申請，各局處將持續遵循碳權MRV原則（可監測、報告與驗證），持續發掘各項減碳機會，並將淨零文化於高市府永續扎根。