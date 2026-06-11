高市府勞工局攜手南科 6月13日於岡山聯合徵才

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高市府勞工局為協助青年與市民朋友就業，並對接產業與科技發展需求，將於六月十三日上午九時至十二時攜手國家科學及技術委員會南部科學園區管理局，在國立岡山農工舉辦大型現場徵才活動，邀請五十家廠商，提供超過一千五百個工作機會；其中包括英特格、台灣賽諾世，臻鼎科技、鴻海科技、穎崴科技及緯穎智造等科技廠，與餐飲知名品牌亞洲藏壽司、丸龜製麵、瓦城集團現場徵才，及台灣福興、台灣耐落、台灣維達、義大醫院及朕華國際(義享時尚廣場)等優質企業共同參與。歡迎應屆畢業的社會新鮮人、求職、轉職或有再就業需求的民眾，把握與優質企業面對面交流的絕佳機會。(見圖)

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勞工局今(十一)日說明，該徵才活動提供各類型的工作機會，包括工程師、技術人員、儲備幹部、業務專員、行政人員及門市服務等多元職缺，廠商亦端出許多友善福利制度來吸引求職者，其中參加廠商「荷蘭商英特格國際控股有限公司台灣分公司」提供彈性工時及優於勞基法的休假制度，協助員工兼顧工作與生活平衡；「台灣耐落公司」致力於完善的員工教育訓練體系，協助求職者職涯實力升級；「台灣福興工業公司」積極推動中(高)齡友善職場環境，協助勞工安穩就業。

為鼓勵求職者踴躍前往面試，凡當日完成兩家以上廠商面試者，即可參加抽好禮活動，優質的工作與好康禮品等著求職者一起帶回家。

勞工局為協助求職民眾了解各項政府就業資源，也將於現場提供就業獎勵諮詢服務，由專人提供「婦女再就業獎勵」、「五五就業獎勵」及「勞工就業通-工作崗位訓練」等相關措施說明，協助符合資格民眾善用政府資源；此外，活動現場同步規劃「CPAS職業適性診斷專區」，提供免費職涯測評、履歷優化及職涯諮詢服務，由專業顧問協助求職者了解個人優勢與職涯方向，提升求職競爭力。

勞工局提醒，求職者可事先上網瀏覽職缺資訊，並提前更新台灣就業通網站的個人履歷，以節省現場填寫資料的時間。相關徵才活動資訊及職缺內容，請至訓練就業中心網站查詢。