高市府勞工局邀顯化小魔女九粒分享追夢歷程 6/28職人講座開始報名

高市府勞工局將於六月廿八日下午二時至五時在高雄軟體科技園區C棟B1F國際會議室，舉辦一一五年度「匠心‧故事：高雄市職人知識萃取分享計畫」職人分享講座，該講座邀請知名個人品牌創作者-顯化小魔女九粒Jolie，以「顯化你的理想人生」為主題，深入分享她如何透過吸引力法則與顯化練習，從低谷翻身、成功建立個人品牌與斜槓事業的真實歷程，帶領民眾解密「理想職涯人生，創業與斜槓成敗」的獨門秘訣，進一步喚醒自我潛能，敬邀勞工與民眾踴躍報名參加，報名採線上報名，請至勞工教育生活中心官網最新消息查看報名資訊，名額有限、要搶要快。(見圖)

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勞工局今(十二)日表示，隨著科技發展與眾多社群及傳播平台興起，也隨之帶動自媒體與個人品牌經營的風潮，斜槓創業已然成為許多人追夢與開拓職涯的新選擇；但在創業初期或探索副業發展時，往往又面臨「想法很多、熱情十足，卻不知如何踏出第一步」的困境，總覺得難以將理想轉化為具體可行的商業模式與市場機會。勞工局特別邀請有顯化小魔女之稱的九粒Jolie分享四大核心創業與品牌思維：包含「找到核心價值與個人特色」、「從自我探索到影響力建立」、「打造理想人生的行動藍圖」及「創業與斜槓時代的品牌思維」，讓聽眾了解善用自身優勢創造差異化價值。

九粒Jolie將於講座中分享自身追夢歷程，從十六歲獨自遠赴紐約發展，到榮獲環球小姐最具人緣佳麗獎項，看似亮眼的成功起點背後，也曾歷經創業低潮與人生迷惘；面對理想與現實的落差，她如何調適心態、突破困境，又如何透過思維轉換重新定位自己，逐步找到前進方向。這段從追夢、跌倒到再重新站起的真實人生故事，將於這次講座進行深度分享，並特別安排觀眾Q&A時間，讓現場聽眾可以就自身經驗與職人進行深度對話。

成功從來不只有一種樣貌，每個人的職涯歷程也都有不同的可能性；透過職人分享自身經驗與人生故事，讓民眾得以看見多元的成功面貌，從中探索不同職涯發展方向與人生選擇。期盼藉由汲取前人的經驗與智慧，協助民眾內化學習成果，進而找到屬於自己的人生定位與發展方向，這也是勞工局持續辦理職人分享講座的重要初衷。誠摯邀請正處於職涯探索階段、有志經營自媒體、發展斜槓事業、或正準備踏上創業之路的勞工及民眾踴躍參與，透過職人的真實經歷與實戰分享，獲得啟發與前進的力量，更多活動詳情及報名資訊請至勞工教育生活中心網站最新消息查詢。