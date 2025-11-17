高市府參展「新加坡金融科技嘉年華」 成果豐碩

為推升高雄金融科技創新挺進國際市場，高市府經濟發展局率領凱特納科技、喬睿科技、環球睿視、優利佳金融科技、永訊智庫等五家進駐園區團隊，於十一月十二至十四日參與全球指標性盛會「新加坡金融科技節（Singapore FinTech Festival, SFF）」，展現高雄在金融科技領域的創新實力。本屆SFF吸引來自一百三十四個國家與地區、超過六萬五千名金融科技專業人士齊聚，高雄團隊成功將城市創新形象推向全球舞台。(見圖)

經發局今(十七)日說明，這次SFF促成三項合作備忘錄（MOU）簽署，包含園區與AIZEN協作強化園區新創技術能量；園區營運單位國立清華大學與新加坡全球金融科技學院(GFI)及守盛亞太（Fortson Asia Pacific)合作培育金融科技人才；以及園區進駐廠商博斯資訊安全(BaaSid)與MVI Technologies的技術合作；值得一提的是，AIZEN為新加坡總統尚達曼(Tharman Shanmugaratnam)於這次SFF指定參訪團隊之一，進一步凸顯這次國際合作的戰略價值。

經發局廖泰翔局長表示，高雄金融科技創新園區今年初成立，以「綠色金融科技」為主軸，結合高雄在數位與淨零雙軸轉型的城市基礎，打造金融創新應用的理想發展場域；這次參與SFF，不僅提供園區團隊行銷展示平台，也協助對接國際資源與市場，爭取商機。

針對參展亮點，這次五家團隊展現了AI在金融永續領域的多元應用，包括交易風險防護系統、影音辨識稽核、數據與合規整合平台、支援多國框架的ESG與碳盤查系統，以及數位資產金庫與資安管理等；三天展期中，團隊與超過二百五十六組國際金融機構及投資人交流，並完成七十二場媒合，掌握國際最新趨勢並拓展合作機會，強化高雄金融科技創新能量。此外，園區實證企業中國信託銀行與進駐廠商豪穎科技(Evercomm)於SFF展出的AI金融科技創新，獲新加坡金融管理局(MAS)選為年度示範案例，成為高雄創新躍上國際舞台的重要里程碑。

優利佳金融總經理張華平指出，該公司致力建立一個全球化支援跨境、多語言及現實AI功能的平台，期待有更多曝光機會，非常感謝高市府的支持；未來優利佳金融將持續完善產品，與高市府攜手推廣，滿足全球金融科技需求。

園區合作夥伴來自新加坡的全球金融科技學院（GFI）提到，經發局這次帶領新創企業參與國際盛會，展現了推動金融科技發展的決心與行動力，與GFI促進全球金融科技生態健康發展的使命高度一致；未來園區將規劃與GFI商討高雄在人才培養合作模式、行業研究及國際資源對接等方面展開合作，共同推動亞太地區金融科技的永續與創新。

此外，經發局亦安排團隊拜訪新加坡「金融科技治理與創新研究院（RFI）」及Remi Technology，就數位金融技術應用、數位資產治理、第三方認證與國際標準串接等主題進行交流，協助新創掌握拓展海外市場時可能遭遇的技術、法規與驗證需求，提高未來在國際市場落地的可行性。

經發局強調，透過SFF的國際舞台，不僅深化與全球金融科技生態的連結，也有效提升城市品牌及金融科技創新園區的國際能見度；高市府將持續提供資源與政策支持，推動金融創新與產業升級，打造智慧與永續兼具的金融示範基地，加速高雄邁向亞洲新興金融科技的核心城市。