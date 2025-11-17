高市府參展「新加坡金融科技嘉年華」成果豐碩 AI金融服務拓展國際商機
【記者 王雯玲／高雄 報導】為推升高雄金融科技創新挺進國際市場，高雄市政府經濟發展局率領凱特納科技、喬睿科技、環球睿視、優利佳金融科技、永訊智庫五家進駐園區團隊，於11月12日至14日參與全球指標性盛會「新加坡金融科技節（Singapore FinTech Festival, SFF）」，展現高雄在金融科技領域的創新實力。本屆SFF吸引來自134個國家與地區、超過65,000名金融科技專業人士齊聚，高雄團隊成功將城市創新形象推向全球舞台。
經發局長廖泰翔表示，高雄金融科技創新園區今年初成立，以「綠色金融科技」為主軸，結合高雄在數位與淨零雙軸轉型的城市基礎，打造金融創新應用的理想發展場域。此次參與SFF，不僅提供園區團隊行銷展示平台，也協助對接國際資源與市場，爭取商機。
針對參展亮點，廖局長表示，本次五家團隊展現了AI在金融永續領域的多元應用，包括交易風險防護系統、影音辨識稽核、數據與合規整合平台、支援多國框架的ESG與碳盤查系統，以及數位資產金庫與資安管理等。三天展期中，團隊與超過256組國際金融機構及投資人交流，並完成72場媒合，掌握國際最新趨勢並拓展合作機會，強化高雄金融科技創新能量。此外，園區實證企業中國信託銀行與進駐廠商豪穎科技(Evercomm)於SFF展出的AI金融科技創新，獲新加坡金融管理局(MAS)選為年度示範案例，成為高雄創新躍上國際舞台的重要里程碑。
優利佳金融總經理張華平表示，公司致力建立一個全球化支援跨境、多語言及現實AI功能的平台，期待有更多曝光機會，非常感謝高雄市政府的支持。未來優利佳金融將持續完善產品，與高雄市政府攜手推廣，滿足全球金融科技需求。
園區合作夥伴來自新加坡的全球金融科技學院（GFI）表示，高雄經發局此次帶領新創企業參與國際盛會，展現了推動金融科技發展的決心與行動力，與GFI促進全球金融科技生態健康發展的使命高度一致。未來園區將規劃與 GFI 商討高雄在人才培養合作模式、行業研究及國際資源對接等方面展開合作，共同推動亞太地區金融科技的永續與創新。
此外，經發局亦安排團隊拜訪新加坡「金融科技治理與創新研究院（RFI）」及 Remi Technology ，就數位金融技術應用、數位資產治理、第三方認證與國際標準串接等主題進行交流，協助新創掌握拓展海外市場時可能遭遇的技術、法規與驗證需求，提高未來在國際市場落地的可行性。
經發局補充，此次SFF促成三項合作備忘錄（MOU）簽署，包含：園區與AIZEN協作強化園區新創技術能量；園區營運單位國立清華大學與新加坡全球金融科技學院(GFI)及守盛亞太（ Fortson Asia Pacific) 合作培育金融科技人才；以及園區進駐廠商博斯資訊安全(BaaSid)與MVI Technologies的技術合作。值得一提的是，AIZEN為新加坡總統尚達曼(Tharman Shanmugaratnam)於本次SFF指定參訪團隊之一，進一步凸顯本次國際合作的戰略價值。
經發局表示，透過SFF的國際舞台，不僅深化與全球金融科技生態的連結，也有效提升城市品牌及金融科技創新園區的國際能見度。市府將持續提供資源與政策支持，推動金融創新與產業升級，打造智慧與永續兼具的金融示範基地，加速高雄邁向亞洲新興金融科技的核心城市。（圖／記者王雯玲翻攝）
其他人也在看
明天出關先亮燈！記憶體爆單會燒到2026？「這大廠」奔漲停檔不住又炸破2萬張
[FTNN新聞網]記者蕭廷芬／綜合報導受惠AI與記憶體題材持續加溫，華邦電（2344）股價持續狂飆，在4日被打入處置股，預計將在明天解除禁閉。今（17）日一開盤就...FTNN新聞網 ・ 52 分鐘前
台美罕見匯率聯合聲明！施俊吉點破關鍵 恐比中國出手更可怕
【記者呂承哲／綜合報導】中央銀行14日晚間罕見與美國財政部共同發布聯合聲明，聲稱就匯率議題達成共識，且央行強調美國財政部從未要求新台幣升值，並承諾自今年12月底起，有關干預匯市金額等資料發布頻率，將由現行每半年改為每季公布一次。前行政院副院長施俊吉則是認為，「這是一件好事！」壹蘋新聞網 ・ 20 小時前
鴻海400元還輸它！這「隱藏版老AI巨獸」噴出800元目標價 EPS連兩年賺逾5個股本、股息有望上看42元
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導AI伺服器財報季掀起震撼行情，市場焦點原本鎖定鴻海、緯創、緯穎與英業達等指標企業，但真正讓法人驚呼「被低估多年的AI黑...FTNN新聞網 ・ 1 天前
半導體開盤領漲！「記憶體指標廠」止跌強攻...逾1.2萬張買單排隊 入列9檔漲停股
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導美股週五科技股反彈，激勵台股今（17）開盤大漲，一度漲近300點，截止9時10分暫報27,605.0點，上漲207.59點、漲幅0.76%。盤...FTNN新聞網 ・ 2 小時前
新台幣勁揚逾1角！央行駁《經濟學人》之後、快升破31關卡 專家最新解析出爐
央行回應《經濟學人》指控壓抑匯率後，新台幣兌美元今（17）日早盤強勢升值，一度升至 31.024 元，升幅達 1.26 角。外匯專家李其展表示，此波匯率走升與央行立場有關聯，後續也要留意外資動向。Yahoo奇摩股市 ・ 2 小時前
記憶體還在飆！南亞科、力積電等6檔全被盯上 這「被動元件飆股」同列19檔注意股
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導台股上週五（14）日加權指數收在27,397.5點，大跌506.06點，跌幅1.81%。證交所公布19檔注意股，記憶體族群南亞科（2408）、...FTNN新聞網 ・ 3 小時前
記憶體熄火了？「這2大廠」股價雙雙走疲 外資反手猛砸48億進場共13萬張
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導台股本週（11/10~11/14）加權指數收在27397.50點，週跌253.91點、跌幅0.92%。據證交所盤後公布籌碼動向，外資週賣超981.78...FTNN新聞網 ・ 1 天前
中國房市爆違約大雷！彭博揭12億美元貸款變爛帳 台灣這銀行慘成苦主
中國出現最新一輪的房地產危機，對亞洲銀行造成衝擊，《彭博》14日報導指出，中國爆出12億美元（約新台幣367億）的房地產貸款違約風險，若不能達成延期或再融資協議，將波及亞洲多家銀行，而其中一筆香港開發商僑福集團（Parkview Group）的貸款，放貸銀行就包括板信商銀等數家台灣金融機構。報導指出，僑福集團這筆9.4億美元（約新台幣287億）的貸款在14日......風傳媒 ・ 15 小時前
供應瓶頸+泡沫化壓力！AI訂單暴增但台積電不急擴產 外媒曝原因
[FTNN新聞網]記者蔡曉容／綜合報導全球AI熱潮不斷升溫，帶動對高階晶片的需求急速飆升。輝達、OpenAI、博通（Broadcom）等科技巨頭紛紛下訂數千億美元的訂單...FTNN新聞網 ・ 21 小時前
傳奪台積電CoWoS訂單！這「AI材料黑馬」躍升矽光子＋3D IC國家隊 20號法說會成焦點
[FTNN新聞網]記者黃詩雯／綜合報導化學材料廠長興（1717）即將在20日召開法說會，第三季財報也率先亮相。公司在AI伺服器熱度推動下，電子材料訂單動能備受市...FTNN新聞網 ・ 18 小時前
10月營收利空下殺！「這檔」遭三大法人齊手殺出…八大官股進場3.1億搶救 「它」也被埽貨5千張
[FTNN新聞網]記者何亞軒／綜合報導台股加權指數上周（11月10日至11月14日）跌253.91點，跌幅0.92%，觀察八大官股上周買超個股，長榮航（2618）受到財報利空影...FTNN新聞網 ・ 15 小時前
台股Q3財報太神！「6大賺翻猛將」狂噴獲利 「這伺服器大廠」EPS狠飆至82.92元創天價
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導AI熱潮在第三季財報季徹底炸開，不只伺服器需求強到撐滿整個供應鏈，上游晶圓、零組件、機殼、滑軌、組裝通通被推著往上跑...FTNN新聞網 ・ 1 天前
普發一萬今天開放ATM提領 指定機構、操作流程一次看
即時中心／徐子為報導普發一萬元已正式上路，財政部昨（16）天表示，統計截至13日，已領取入帳人數超過1068萬人。為提供民眾多元便利管道領取，預計從今天起開放ATM領現，民眾可於16家指定金融機構領取，覆蓋率超過8成。民視 ・ 3 小時前
美股AI泡沫疑慮升溫 科技股下週恐更震盪
[NOWnews今日新聞]投資人對於科技股估值過高的憂慮持續，使得美股在週五（14日）雖略有反彈，但仍未真正止瀉。隨著投資人準備迎接全球市值最大、也是華爾街人工智慧交易核心企業的輝達（Nvidia）季...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
股票真的能賺「簡單錢」？他曝殘酷真相：想無腦買就等著賠到掛
[FTNN新聞網]實習記者吳嘉汯／綜合報導股市人人都想賺，但真的有「easymoney」嗎？一名網友發文直言，投資股票如果抱著「想快速賺錢」的心態，那多半只會淪落...FTNN新聞網 ・ 21 小時前
川普105億狂掃債券震撼！網疑惑債券利多在哪...他點1資產真相：有錢人確實都「這樣做」
[FTNN新聞網]記者何亞軒／綜合報導美國15日的一份官方文件顯示，總統川普（DonaldTrump）在8月下旬至10月初的五個星期內，購買了價值8200萬美元（約25億元台...FTNN新聞網 ・ 18 小時前
前三季獲利出爐！生技股排行洗牌 6悍將閃亮
生技股前三季獲利出爐，有六家公司賺逾一股本，優於去年同期；保瑞每股稅後純益（EPS）以21.34元持續稱王，晶碩、美時分別達15.38、13.82元緊跟在後。前三季生技股EPS前十強排行大洗牌，藥華藥、大學光、生展入列，精華、軒郁、達爾膚則跌出榜外。工商時報 ・ 7 小時前
台股大漲275點！ 記憶體報復強彈 「這檔」開盤秒漲停
台股今（17）日早盤開高震盪，來到27668點，上漲275點，漲幅1.03%，預估成交量5700億，櫃買指數則開高震盪，早盤來到259.39點，漲3.14點，漲幅1.23%。EBC東森財經新聞 ・ 2 小時前
壽險業前三季 四家虧損 21家共賺逾千億元
21家壽險第3季財報全數出爐，四家虧損，其餘皆獲利，前三季稅後合計大賺1,133.4億元，單季獲利逾955億元。但壽險業...聯合新聞網 ・ 5 小時前
黃立成快看！小資女因1心態「all in加密幣」 斷送800萬積蓄負債累累
在現今高壓的經濟環境下，許多人選擇斜槓或投資來增加收入，其中加密貨幣成為不少年輕人的熱門選擇。然而，高風險伴隨高報酬，操作不慎就可能瞬間血本無歸。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前