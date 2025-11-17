高市府參展「新加坡金融科技嘉年華」 AI金融服務拓展國際商機 鎮

為推升高雄金融科技創新挺進國際市場，高雄市政府經濟發展局率領凱特納科技、喬睿科技、環球睿視、優利佳金融科技、永訊智庫五家進駐園區團隊，於11月12日至14日參與全球指標性盛會「新加坡金融科技節」，展現高雄在金融科技領域的創新實力。本屆吸引來自134個國家與地區、超過6萬5,000名金融科技專業人士齊聚，高雄團隊成功將城市創新形象推向全球舞台。

經發局長廖泰翔表示，高雄金融科技創新園區今年初成立，以「綠色金融科技」為主軸，結合高雄在數位與淨零雙軸轉型的城市基礎，打造金融創新應用的理想發展場域。此次參與SFF，不僅提供園區團隊行銷展示平台，也協助對接國際資源與市場，爭取商機。

圖說：參展團隊間安排園區新創企業進行國際分享活動，展現高雄新創的國際競爭力。（圖片來源：高雄市經發局提供）

高雄市參展亮點，五家團隊展現AI在金融永續領域的多元應用，包括交易風險防護系統、影音辨識稽核、數據與合規整合平台、支援多國框架的ESG與碳盤查系統，以及數位資產金庫與資安管理等。三天展期中，團隊與超過256組國際金融機構及投資人交流，並完成72場媒合，掌握國際最新趨勢並拓展合作機會，強化高雄金融科技創新能量。

圖說：高雄新創團隊永訊智庫在展場攤位與國際業者互動交流，介紹金融科技創新成果。（圖片來源：高雄市經發局提供）

此外，園區實證企業中國信託銀行與進駐廠商豪穎科技(Evercomm)展出的AI金融科技創新，獲新加坡金融管理局(MAS)選為年度示範案例，成為高雄創新躍上國際舞台的重要里程碑。

此外，經發局亦安排團隊拜訪新加坡「金融科技治理與創新研究院（RFI）」及 Remi Technology ，就數位金融技術應用、數位資產治理、第三方認證與國際標準串接等主題進行交流，協助新創掌握拓展海外市場時可能遭遇的技術、法規與驗證需求，提高未來在國際市場落地的可行性。

經發局補充，此次「新加坡金融科技節」促成三項合作備忘錄簽署，包含園區與AIZEN協作強化園區新創技術能量；園區營運單位國立清華大學與新加坡全球金融科技學院(GFI)及守盛亞太合作培育金融科技人才；園區進駐廠商博斯資訊安全(BaaSid)與MVI Technologies的技術合作。值得一提的是，AIZEN為新加坡總統尚達曼本次指定參訪團隊之一，進一步凸顯本次國際合作的戰略價值。

