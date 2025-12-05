高市府台灣鯛檢驗烏龍延燒 張嘉郡支持漁民提出國賠求償

口湖漁類生產合作社在官網發布聲明，強調每批台灣鯛均採取嚴格的自主檢驗流程，及「SGS逐批送驗」制度。截自口湖漁類生產合作社官網



記者周志豪／台北報導

高雄市衛生局日前聲稱全聯販售的台灣鯛魚排驗出動物用藥殘留，但昨天坦承烏龍。國民黨立委張嘉郡今批評，高雄市政府這次檢驗失誤，竟是電腦設定遭更改的人為疏失造成，是非常嚴重的錯誤，非常不可原諒。

張嘉郡認為，這個食安大烏龍不只是重傷雲林養殖漁民名譽與生計，也造成消費者恐慌，更是對政府公權力一記「三傷」重拳，不是一句「抱歉」就能輕輕帶過。

張嘉郡表示，全力支持漁民採取法律行動，提出國賠求償，也盼高雄市政府負起完整責任，查明真相並公布調查結果，以昭公信。

