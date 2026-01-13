高市府啟動35案碳權行動 打造綠色碳經濟新引擎

高雄市政府13日於市政會議進行碳權計畫專案報告，全面盤點並加速推動城市減碳行動。市府33個局處共提出35案碳權計畫，橫跨工業區能資源整合、機關設備汰換、光電自發自用、平地造林、畜牧沼氣回收及共享自行車等六大部門，其中已有8案完成計畫書並送件申請註冊，另有14案力拚今年完成，展現高雄發展綠色碳經濟的企圖心。

↑圖說：市政會議中，陳其邁市長要求各局處均提出碳權計畫。（圖片來源：高雄市環保局提供）

市長陳其邁指出，高雄身為全台重要製造業重鎮，淨零轉型是城市發展的必考題，要求各局處均須提出具體碳權計畫，從方法學選用、外加性評估到減碳量計算，逐步落實執行，並結合淨零學院課程，讓減碳成為市府組織文化的一部分，持續累積並傳承實務經驗。

環保局說明，目前35案中以設備汰換類型為最大宗，共計23案，涵蓋岡山焚化廠風扇、漁港設施、民生醫院、行政中心、輕軌系統及文化中心等場域，多數案件正進行改善前基線資料量測與設備更新，預計於今年及明年陸續提出碳權申請。

↑圖說：清華大學范建得教授提供碳權輔導（圖片來源：高雄市環保局提供）

除節能專案外，各局處亦依業務特性發展多元特色計畫。環保局今年將輔導工業區廠家進行能資源整合，藉由降低鍋爐燃燒量取得碳權；工務局公園處選定市區土地推動小規模造林，規劃今年申請國際Verra碳權；道工處則輔導瀝青混凝土廠將燃料由重油轉為天然氣或木屑，建立基線資料並完成燃料替換。水利局以旗美污水廠為示範案例，透過節能措施、廠內光電自用及中區污水廠綠電憑證，合計減碳710噸，並以碳權購買方式達成碳中和，已於114年底完成PAS 2060碳中和宣告，預計今年進行ISO 14068外部查證。

↑圖說：環保局提出內門畜牧沼氣回收專案（圖片來源：高雄市環保局提供）

環保局長張瑞琿表示，高雄雖是全台排碳量最高的城市，但同時也是減碳潛力最大的城市。市府自2024年起與清華大學范建得教授團隊合作推動碳權申請，迄今已提送內門沼氣中心、行政中心冰水主機、電動車充電樁及電動公車等多項計畫。未來各局處將持續依循碳權MRV原則，持續發掘減碳機會，讓淨零轉型在市政府內部深耕並穩健前行。

