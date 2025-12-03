高市府團隊總質詢座位臨時「變陣」？ 官官相「護」原因有點暖

高市法制局長王世芳受傷致使行動不便，臨時換到第一排走道邊、原社會局長的座位。(記者王榮祥攝)

〔記者王榮祥／高雄報導〕高市議會這次定期大會總質詢期間，原坐在最後一排的法制局長王世芳、突然跟第一排社會局長蔡宛芬換位置？議會說明是因王世芳局長受傷、蔡宛芬局長讓位，臨時更動座位、事先有向議會報備。

議會大會期間，官員座位都是固定、不能隨意更動，先前調整座位紀錄發生在前市長韓國瑜任內，疑因官員方便傳遞訊息給市長救援？臨時更動幾位官員座位。

這回市議會定期大會總質詢期間，原本坐在最後一排的法制局長王世芳，臨時與第一排走道邊的社會局長蔡宛芬換位，部分議員質詢時有注意到官員位置感覺不太一樣，但多未進一步追問。

議會說明，法制局長王世芳日前因故受傷，原本行動不太方便的她更加不便，所以臨時與第一排走道邊的社會局長蔡宛芬更換座位，兩人臨時換位前，有向議會報備，讓主席知道官員位置。

高市社會局長蔡宛芬這回總質詢期間坐在最後一排。(記者王榮祥攝)

