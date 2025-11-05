高市府宣布啟動市立小港醫院邁向重度級急救責任醫院 預計121年達成升格目標

衛生局長黃志中、市立醫院管理中心召集人許博欽教授及高雄醫學大學董事長陳建志等人，共同宣布啟動市立小港醫院邁向重度級急救責任醫院。 （記者王正平攝）

記者王正平／高雄報導

高雄市政府與財團法人私立高雄醫學大學三月簽訂提升市立小港醫院「重度級急救責任醫院」合作意向書，五日正式宣布啟動並預計於一二一年通過評定，宣示市府積極推動南高雄急救醫療體系升級，全面強化區域急重症醫療量能，守護南高雄民眾生命健康。

衛生局長黃志中致詞時表示，市立小港醫院急診就診人次為全市第四高，僅次於高雄長庚、高雄榮總、高雄醫學大學附設醫院等三家醫學中心，包括重傷患者就診人次持續成長中，亦有由屏東轉診到市立小港醫院的患者。

小港及林園地區鄰近石化與港區工業區，突發災害與急重症風險高，市府攜手高醫法人推動市立小港醫院升級，將優先強化心血管、腦中風、新生兒及高危險妊娠、外傷等急重症醫療能力，加護病床數增至五十五床，並預計於一二一年通過評定升格為「重度級急救責任醫院」。

衛生局醫管中心召集人許博欽表示，將持續協助市立醫院提升急救能力及作業流程整合，並針對人力配置、設備規格及評定準備提供技術支持，確保市立小港醫院升格作業順利進行，展現市府團隊齊心推動市醫公共醫療品質提升的決心。

高雄醫學大學董事長陳建志表示，南高雄人口密集、產業興盛，但重度急救量能相對不足，當重大外傷或中風發生時，患者常須北送，延誤黃金時間；為補足這項關鍵缺口，高醫投入卅六億元興建急重症醫療大樓，已於一一二年啟用，展現高醫對南高雄醫療責任的承擔。未來，高醫將持續強化急重症照護能量，並與市府攜手，使南北醫療量能更加均衡，守護南高雄市民的生命健康。