高市府宣布啟動市立小港醫院121年升格重度級急救責任醫院目標 強化南高雄急救量能

▲高市府宣布啟動市立小港醫院邁向重度級急救責任醫院，預計121年達成升格目標，強化南高雄急救量能。市立小港醫院黃鵬如副院長(左一)、周汎澔副校長(左二)、高雄醫學大學陳建志董事長(左三)、醫管中心許博欽教授(右一)、消防局劉一娟主任秘書(右二)、衛生局黃志中局長(右三)於宣布記者會中合照。（圖／高雄市政府衛生局提供）

【記者 王靚慧／高雄 報導】高雄市政府與財團法人私立高雄醫學大學今（114）年3月簽訂提升市立小港醫院「重度級急救責任醫院」合作意向書，今（5）日於衛生局舉行記者會，進一步宣布「啟動市立小港醫院邁向重度級急救責任醫院」，並預計於121年通過評定，積極推動南高雄急救醫療體系升級，強化急重症醫療量能，守護南高雄民眾生命健康。

今日記者會衛生局局長黃志中、國立中山大學副校長、市立醫院管理中心召集人許博欽教授、高市消防局主秘劉一娟及高雄醫學大學董事長陳建志及屏東縣衛生局周宗賢科長等代表共同出席。黃志中局長致詞時表示，市立小港醫院急診就診人次為全市第4高，僅次於高雄長庚、高雄榮總、高雄醫學大學附設醫院等3家醫學中心，包括重傷患者就診人次持續成長中，亦有由屏東轉診到市立小港醫院的患者。

廣告 廣告

黃志中局長指出，小港及林園地區鄰近石化與港區工業區，突發災害與急重症風險高，市府攜手高醫法人推動市立小港醫院升級，將優先強化心血管、腦中風、新生兒及高危險妊娠、外傷等急重症醫療能力，加護病床數增至55床，並預計於121年通過評定升格為「重度級急救責任醫院」。

衛生局醫管中心召集人許博欽表示，將持續協助市立醫院提升急救能力及作業流程整合，並針對人力配置、設備規格及評定準備提供技術支持，確保市立小港醫院升格作業順利進行。

財團法人私立高雄醫學大學董事長陳建志表示，自承接市府委託經營以來，高醫團隊致力於醫療品質精進與專業人才培育，此次升級計畫是「在地醫療、全民健康」理念的重要里程碑。他指出，南高雄人口密集、產業興盛，但重度急救量能相對不足，當重大外傷或中風發生時，患者常須北送，延誤黃金時間。為補足這項關鍵缺口，高醫投入36億元興建急重症醫療大樓，已於112年啟用，展現高醫對南高雄醫療責任的承擔。未來，高醫將持續強化急重症照護能量，並與市府攜手，使南北醫療量能更加均衡。

消防局主秘劉一娟表示，市立小港醫院急診量能升級後，將成為南高雄區急救樞紐，結合消防局救護系統，建立院前與院後無縫接軌的急救流程，強化重大災害及多傷患事件的緊急應變與後送能量，打造更堅實的城市防災醫療體系。

衛生局強調，市立小港醫院急重症處置能力升級後，可24小時全天候對急重症患者及時進行緊急醫療處置，同時市立鳳山、民生及大同等市立醫院也持續提升及強化急診量能，形成完善的急救醫療網絡，落實市立醫院公益責任，實現「南北平衡、全民健康」的城市願景。