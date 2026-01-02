高市府小內閣傳異動 水利、警察局長將北上任職

林炎田傳出將接任台北市政府警察局局長。 圖：高雄市政府警察局/提供（資料照）

[Newtalk新聞] 一向極少人事異動的高雄市政府陳其邁小內閣，在2026年第二天傳出有兩位局處首長將北上任職，除2日正式發布水利局長蔡長展5日調任內政部參事外，警察局長林炎田也將接替李西河出任台北市政府警察局局長。

高雄市政府表示，市長陳其邁肯定蔡長展對高雄防洪治水建設的貢獻，蔡長展是具備水利專業的公務同仁，任內完成多座滯洪池、改善排水瓶頸及易淹水區域，並配合市府政策推動淨零轉型不遺餘力，期盼到內政部後繼續一展長才，貢獻國家。蔡長展將於5日調任內政部擔任參事，原水利局局長懸缺由現任副局長蔡易勳代理。

蔡長展為國立成功大學土木工程博士，擁有深厚的水利專業背景，從早期彰化縣府技士到高雄縣市合併前後的各級水利職務，超過30年的公務基層歷練，歷任科長、總工程司及副局長，對高雄地理水文瞭若指掌；任職水利局長期間，以專業治水見長，曾獲經濟部「全國水利傑出貢獻獎」肯定。

另去年12月及今年1月中旬，警界高層有多名高階警官屆齡退休，按照慣例1月16日將有一波人事異動潮，外傳林炎田將接任北市警察局長，高市警局長則據傳將由現任航警局長趙瑞華接任。內政部長劉世芳在高雄表示「沒有、都不是」，林炎田本人也回應「身體健康，做好當下工作最重要」。

林炎田中央警察大學51期行政警察學系畢業，並取得國立台北大學犯罪學研究所碩士學位，曾任刑事警察局偵查第四隊隊長、高雄市政府警察局刑事警察大隊大隊長、臺北市政府警察局萬華分局分局長、警政署公共關係室主任、苗栗縣警察局局長、刑事警察局副局長、基隆市警察局局長及警政署警政委員等職務，內、外勤職務歷練豐富。

趙瑞華為中央警察大學水上警察學系第30期、中央警官學校消防學系第50期，歷任高雄港務警察總隊總隊長、警政署行政組組長、台東縣警察局局長、高雄市政府警察局督察長、高雄市政府警察局副局長、保安警察第五總隊總隊長、內政部警政署督察室主任等要職。

