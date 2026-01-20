高市府廉潔楷模選拔 社局再創大滿貫佳績

高市府社會局秉持廉能治理精神，積極推展社會福利服務品質及量能，連續四年均有同仁獲選高市府廉潔楷模，一一四年度推薦三名同仁更獲全數當選，機關兩度一舉取得大滿貫，再次締造最佳成績，於今（廿）日由市長陳其邁親自頒獎表揚，肯定同仁廉潔自持，積極為民服務之表率。(見圖)

這次社會局當選廉潔楷模同仁分別為秘書室科員吳英輝、兒少科專案管理人員邱彥禎、家防中心約聘社工督導員柳宜吟。吳英輝辦理機關採購業務，協助建立機關工程督導機制、訂定工程履約管理作業流程並引進外部專家學者參與及建置督導資訊公開專區等，積極防制採購業務風險；邱彥禎秉持服務熱忱執行育兒津貼業務，能妥善處理業務往來對象之餽贈，樹立社工廉能形象外，更積極配合中央就法令及系統整併期間之津貼溢領案件辦理追繳作業，有效節省公帑並落實社會福利公平正義目標；柳宜吟推展各項兒少保護服務，積極媒合民間捐款與物資達百萬元，嘉惠兒少家庭貢獻良多，致力守護更多社安網邊緣家庭，彰顯政府關懷弱勢的決心，有助於提升高市府形象。

局長蔡宛芬表示，「弱勢優先、保護、照顧、支持與發展」是社會局推動社會福利之核心價值，而透過機關同仁以廉潔誠信精神，將廉能治理理念融入各項社會福利推動過程，更是達成社福政策良善循環最重要的基礎；社會局將持續以制度化管理與多元合作機制，強化社會安全網，促進弱勢關懷與世代共融，實現公平、包容與永續的宜居城市願景。