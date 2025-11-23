高市府強力追緝惡意偷倒廢棄物集團 高市警局48小時內迅速偵破
針對不法集團鎖定高雄市偏遠山區惡意偷倒垃圾廢棄物，檢警接獲高市府主動通報後立即展開偵辦，於短短兩天內迅速逮捕十一名涉案嫌犯，瓦解持續犯案中的偷倒垃圾集團；檢警發現，這個集團極其狡猾，專門在人跡罕至的偏遠山區尋找偷倒地點，以為沒有監視器可以追查，但魔高一尺道高一丈，高市警方掌握時效成立專案小組，在短時間內調閱上百支周邊地區的監視影像，抽絲剝繭過濾出可疑車輛，順利且迅速地破獲該偷倒集團，一干嫌犯沒料到警方動作神速，根本來不及落跑，可說是賊星該敗。(見圖)
高市府今(廿三)日說明，十一月起陸續在燕巢區、田寮區山坡地發現遭大規模傾倒廢棄物情事，嚴重破壞環境生態，陳其邁市長獲悉後高度重視，第一時間指示環保局、警察局及區公所等單位全力徹查，務必揪出破壞市容與生態的不法份子。
高市警局隨即由刑警大隊、岡山及湖內分局，聯合警政署保安警察第七總隊成立專案小組，報請橋頭地檢署檢察官指揮偵辦，在最短時間內動員近百名警力，會同環保局與區公所深入山區勘查，並立即啟動鷹眼小組調閱分析上百支監視器影像。就是因為偵辦行動迅速展開，經縝密比對，成功掌握該不法集團利用深夜時段，選擇偏僻無監視器山坡地偷偷傾倒廢棄物的犯案模式，原以為可以企圖規避查緝，不料還是被警方一網打盡。
專案小組透露，警方掌握關鍵線索後，於四十八小時內快速鎖定多部涉案大貨車，並持續向外延伸追查，警力更跨縣市遠赴臺中、臺南及高雄市多處地點蒐證緝捕；警方以「分秒必爭」的態度強勢出擊，於短短三天內迅速查獲十一名犯嫌，並查扣相關環保車七部、大貨車一部、自小客車一部。其中李姓父子及施姓、蘇姓等四名主嫌，經檢察官複訊後，已向橋頭地方法院聲請羈押禁見獲准；其餘共犯則分別以新臺幣二十至一百萬元不等金額交保候傳。全案仍持續向上、向外追查其他涉案共犯，絕不寬貸。
高市府強調，違法傾倒廢棄物嚴重危害環境，高市府與警察機關將持續加強查緝，對破壞生態的不法行為採零容忍態度，全力守護民眾生活品質與高雄市自然環境。
其他人也在看
又要變天了！下週「這天」暴跌10度 一圖看未來天氣
今（22）日環境仍吹東北風，各地早晚偏涼，不過隨著冷空氣逐漸減弱，白天溫度持續回升。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，下週二將有新一波東北季風再度南下，氣溫大跌10度左右，北部、宜蘭最低下探16-18度左右，其他地區也會掉回20度。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前
高雄垃圾山主謀是綠營里長！民進黨扯國民黨翻車 遭楊智伃電爆
高雄燕巢、田寮月世界一帶近期被爆料有數百噸垃圾被傾倒成「垃圾山」，而被查出幕後主使竟是民進黨籍里長李有財父子。民進黨高雄市黨部得知消息後，立即開除李有財黨籍。對此，國民黨前發言人楊智伃開酸，「民進黨成垃圾回收站？收了國民黨不要的垃圾，還讓他在高雄亂倒垃圾」？中天新聞網 ・ 1 天前
這波冷空氣來真的！氣象署示警下週三氣溫大跳水 最冷時間曝
[Newtalk新聞] 今(22)日受東北季風影響，北部及東北部有雨，氣象署指出，明(23)日起水氣減少，各地天氣轉乾，氣溫回升。不過好天氣持續不久，下週二(11/25)起另一波東北季風南下，北台灣將再度轉濕冷，週三(11/26)低溫恐下探16度，民眾應留意氣溫劇烈變化。 根據未來降雨趨勢圖顯示，今(22)日東北季風增強，迎風面的北部、東半部地區有局部短暫雨，其中基隆北海岸及宜蘭降雨較明顯，中南部則維持多雲到晴。到了週日(11/23)，環境轉乾，東北季風減弱，全台降雨顯著減少，僅東半部有零星雨勢，是未來一週天氣最穩定的一天。週一(11/24)水氣稍增，東半部降雨機率略微提高，但整體仍屬舒適。 氣象署進一步強調，天氣轉折將出現在下週二(11/25)。屆時另一波東北季風增強，影響時間預計持續至週五(11/28)。這波冷空氣伴隨水氣較多，北部及東半部地區將轉為陰雨天氣，降雨範圍擴大，中南部雲量也會增多。 今(22)日北台灣整天濕涼，氣象署表示，未來一週溫度趨勢低溫約18至20度，高溫僅22度左右；中南部早晚亦涼。隨著週日(11/23)至週一(11/24)東北季風減弱，各地氣溫將明顯回升，北部新頭殼 ・ 22 小時前
將迎斷崖式降溫！低溫探15度 「先濕冷、後乾冷」變天時間曝
今（23）日東北季風減弱，中央氣象署表示，清晨各地早晚仍偏涼，各地低溫約16至20度，局部近山區及空曠地區氣溫會在低一些，白天溫度回升，北部及宜花地區高溫約25到27度，中南部、臺東可來到28到30度；降雨方面，臺灣各地大多及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴，僅基隆北海岸、東半部地區、恆春半島及大臺北山區有零星短暫雨。此外，氣象專家就提醒，下週二晚起新一波東北季風開始南下，將迎來斷崖式降溫。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前
下週「斷崖式降溫」低溫探14度！2地區「急凍4天」又濕冷
生活中心／周希雯報導本週末天氣回暖，氣象署指出，今（23日）雖清晨各地早晚仍偏涼，但隨著東北季風減弱，白天溫度回升，北部及宜花高溫可達27度，中南部、台東甚至最高到30度。不過氣象專家林得恩提醒，「斷崖式降溫」即將到來，下週二（25日）起又有新一波東北季風，屆時北部、東北部低溫下探15度，南部也只有20度，需多注意氣溫劇烈變化。民視 ・ 7 小時前
月世界主謀黑歷史曝光！里長父子違法倒廢棄物遭收押 環保科技公司4年13次違規、罰款延繳
[FTNN新聞網]實習記者王保伶／綜合報導高雄知名景點「月世界」日前遭人違法傾倒數十噸垃圾，蚊蟲縈繞、傳出惡臭。經橋頭地檢署調查，確認幕後主使為岡山區碧...FTNN新聞網 ・ 1 天前
有機會生成天琴颱風！台灣「這區」恐成降雨熱區
今（23）日由於北方地面高壓出海，台灣附近風向轉為偏東風，中層等高線圖也可以看到台灣西側有相對高壓脊，南邊太平洋高壓也稍微往台灣附近北擴，因此整個天氣較為穩定，包括已經陰霾好幾天的大台北這邊都已經放晴，只剩下北海岸、宜蘭、花蓮一帶仍有些偏東風帶來的地形雲層存在。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前
才回暖一下又要變天？下周一夜突降溫北台灣濕涼到周五
（記者蔡函錚／綜合報導）受東北季風動態影響，台灣天氣即將在下周出現明顯轉折。中央氣象署指出，本周末白天相對穩定 […]引新聞 ・ 1 天前
與男友吵架狂灌600cc高粱酒 女倒臥超商送醫
南投縣 / 綜合報導 南投一名48歲女子，和男朋友吵架，她賭氣跑到超商買了一瓶600CC的58度高粱酒，一飲而盡，沒多久就醉倒不省人事，警方到場時，女子意識模糊，還吐出紅色不明液體，救護車趕緊把她送醫治療，醫師提醒，酒精不但會造成意識不清、嘔吐，飲用過量還可能引發休克，尤其平常不常喝酒的人更要注意。48歲女子倒在超商內，意識模糊，家人又急又無奈，女子家人VS.女子說：「妳這樣子，救護車來，警車也來，大家都來麻煩，店員也沒辦法營業。」員警VS.女子說：「需不需要我們扶妳，(好)。」女子原本還能跟員警對話，但隨後就不省人事，還吐出紅色不明液體。員警趕緊叫救護車，原來女子和男朋友吵架，賭氣跑到超商，買了一瓶600CC的58度高粱酒，一飲而盡，員警VS.消防人員說：「可能有吵架，然後她就喝高粱，聽說她平常沒有在喝酒。」女子平常不喝酒，卻一口氣乾掉整瓶高粱，救護人員緊急把她送醫治療，化解危機，醫師指出，酒精會造成人體意識不清、嘔吐，飲用過量還可能引發休克致命。南投醫院神經內科主任張嘉為說：「甚至你可能過度飲酒，可能造成昏迷，誘發嘔吐反射，真的吐出來，結果就在昏迷情況下，造成吸入性肺炎，甚至直接造成氣管的阻塞，造成缺氧而死亡。」過去曾經有民眾喝完半瓶高粱後猝死，也有女大生喝完高粱酒睡著，結果被嘔吐物卡住氣管窒息死亡的意外，醫師提醒，平常不喝酒，或本身有心血管疾病的人，更要小心飲酒過量，以免造成生命危險。 原始連結華視影音 ・ 4 小時前
下週天琴颱風恐生成！氣象署曝最新路徑 「這天」最冷恐剩14度
未來一週又要變天！中央氣象署表示，明（24）晚開始東北季風增強，周二到周五低溫約14至18度，最冷時間點落在周三清晨，中部可能下探14度。至於菲律賓東方海面低氣壓有發展機會，不排除增強為熱帶性低氣壓或天琴颱風，不過移動方向偏西，未來會進入南海，對台灣影響機率小。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前
好天氣沒了！東北季風增強「日夜溫差大」 週三最冷降溫至14度
【緯來新聞網】全台23日天氣晴朗溫暖，氣象署提醒，週一晚間起東北季風將再次增強，影響至少持續到週五，緯來新聞網 ・ 3 小時前
明晚東北季風回馬槍！全台「斷崖式降溫」低溫恐剩14℃
【記者黃泓哲／台北報導】氣象署今指出，東北季風減弱，各地早晚仍偏涼，清晨低溫落在16到20℃，白天氣溫明顯回升，北部與宜花高溫約25到27℃，中南部與台東更可來到28到30℃。水氣也跟著減少，全台多雲到晴，僅基隆北海岸、東半部、恆春半島與大台北山區有零星短暫雨，整體算是未來一週最穩定的一天。壹蘋新聞網 ・ 50 分鐘前
週末有望回溫至30度！下週再迎東北季風 低溫驟降下探14度
[Newtalk新聞] 明(22)天東北季風持續影響，但是23日東北季風減弱各地回溫，各地高溫可回到26到30度，對此，氣象署指出，24日晚間再有新一波東北季風增強，該冷空氣至少持續到28日，北部和東半部轉雨，局部低溫可下探14度，雖然強度不如這一波強，但降溫幅度仍有一定程度。 氣象署指出，這波東北季風影響將持續到明天，基隆北海岸、宜蘭、大台北山區有局部短暫雨，大台北平地、花東、恆春半島也會有飄雨，新竹以南多雲到晴；23日東北季風減弱，溫度回升，各地高溫可回到26到30度，但基隆北海岸、東半部、恆春半島、大台北山區仍有零星降雨，類似天氣將維持到24日白天。 24日晚上開始下一波東北季風增強，將帶來一波降溫，北部將有局部短暫雨；25日北部、宜蘭溫度將降至20到22度，25日過後各地低溫將降到16度到20度，局部空曠地區會再低1到2度，局部低溫探14度到15度，到28日都受東北季風影響，其中25日基隆北海岸、東半部、桃園以北有零星短暫雨；26到28日桃園以北、東半部有局部短暫雨，氣象署指出，下波東北季風帶來的冷空氣，雖然不如前一波強，但降溫幅度仍有一定程度。 另外，下週是否還有颱風生成可能新頭殼 ・ 1 天前
週末氣溫回升！「這天」再變天轉涼 有熱帶擾動發展對台影響曝
東北風偏強，中央氣象署發布陸上強風特報，22日晨至23日晚上蘭嶼、綠島、桃園市、新竹縣、苗栗縣、臺中市、彰化縣、屏東縣、澎湖縣、連江縣局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
今高溫飆30度！11/24北台變天降溫 還有熱帶擾動發展
今(22日)逐漸回溫中南部白天舒適，高溫上看30度。氣象專家吳德榮提醒，下週一(24日)晚起一小股「東北季風」南下，迎風面降雨機率提高，北台氣溫下降。中天新聞網 ・ 1 天前
屏東四重溪溫泉季 展開
屏東四重溪溫泉季於前（二十一）晚正式點亮登場，連續一百零一天打造全台最長的冬季溫泉慶典；縣長周春米邀請全台民眾利用冬季旅遊時節走進恆春半島，享受暖心的溫泉、特色美食與光影藝術，讓旅行成為最療癒的冬季儀式感。屏東四重溪溫泉季從十一月二十一日起至明年三月一日展開，串聯牡丹鄉、車城鄉及恆春鎮等地觀光能量的重要節點，希望讓旅客來到四重溪溫泉季，不只泡溫泉，還能感受到南國冬季限定的浪漫氛圍。該活動開幕首夜吸引國內、外遊客湧入四重溪，從午後至夜間人潮不歇，恆春半島十組表演團隊，匯聚百人在溫泉老街熱力開走、開幕大秀「看見台灣」由Focasa馬戲團迎風演出，壓軸煙火秀點亮夜空，宣告今年溫泉季啟動。周春米表示，本次以「星空泡湯祭」為主題，除了溫泉公園主燈區、旭海溫泉副燈區外，更邀請五組藝術 ...台灣新生報 ・ 19 小時前
各地早晚偏涼 迎風面局部雨
中央氣象署表示，今(22)日環境仍吹東北風，各地早晚偏涼，低溫約15至19度，局部地區清晨的溫度會再低一些，早出晚歸的朋友請適時增添衣物，不過隨著冷空氣逐漸減弱，白天溫度持續回升，北部及宜花高溫約21到24度，中南部、台東可來到26到28度，感受較溫暖舒適。降雨方面，迎風面雲量仍偏多，基隆北海岸、宜蘭地區及大台北山區有局部短暫雨，大台北、花東及恆春半島偶有零星降雨，而其他地區為多雲到晴可見陽光的天氣。離島天氣：澎湖晴時多雲，21至23度；金門晴時多雲，15至22度；馬祖晴時多雲，15至19度。風浪方面，桃園至彰化、恆春半島及蘭嶼、綠島、澎湖、馬祖有局部平均風6級或陣風8級左右強風發生的機率；沿海浪高約2至3米，海邊活動請多加留意。根據環境部空氣品質預報資訊顯示，今日東北季風減弱，環境風場為東北風至東北東風，中南部污染物易累積，午後臭氧濃度易上升；夜晚中南部地區易有局部霧或低雲影響能見度；竹苗、宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、中部、雲嘉南空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級；高屏空品區為「橘色提醒」等級。更多新聞推薦 ● 鄭文燦回鍋參選2026桃園市長 凌濤：藍白合作了也不能掉以台灣好新聞 ・ 1 天前
驚！基隆獨居翁「綁鞭炮在身上」引爆重傷 急送醫搶救中
【緯來新聞網】基隆市調和街1間宮廟今（23日）上午傳出疑似自殘爆炸事件，消防人員在8時25分接獲通報緯來新聞網 ・ 5 小時前
她提議共度三人夜遭男友拒絕？ 47歲女子怒打男方臉遭控家庭暴力
根據英國《每日星報》（Daily Star）報導，事件發生於當地時間16日凌晨1點15分左右。47歲的安潔兒琳恩柯爾（Angel Lynn Curl）邀請另一名女性友人到家中，希望與交往兩年的男友一起發生三人性行為。然而，當男友與該名女性雙雙拒絕時，柯爾情緒失控，據稱多次用拳頭毆打男友...CTWANT ・ 32 分鐘前
危險！女癱軟路面男攙扶不動導致車回堵 警：喝醉
台南市 / 綜合報導 有民眾，昨天下午一點多行經台南中西區海安路二段時，目擊一名女子，癱軟在道路上，而一旁還有一名男性友人，試圖要將她攙扶上車，卻似乎攙扶不動，就這樣在道路上僵持許久，過程也造成後方車輛回堵，影片PO網，網友認為實在太危險了！警方說，女子是因為喝醉酒，才會開啟車門癱軟在地，後續也被駕駛扶回車內離開現場，不過這行為恐怕已經違反道交條例。 車輛通行道路上，一名男子試圖攙扶，癱軟在地的女子，過程中有騎士放慢車速，小心翼翼從旁通行，男子好不容易，將女子攙扶起來，沒多久又再次倒地，這過程也引來用路人注目，只是長達近一分鐘，男子依舊攙扶不起，最後女子直接倒臥地面上。記者VS.附近住戶說：「中午車輛還蠻多，車輛很多，像我們一般來講的話，我們會先圍個路障，然後再報警，然後再請警方來處理，這樣子是有點不可思議的動作，(車很多)對啊，重點是，車子太多了，她這樣子，其實雙方都蠻危險的。」記者VS.附近住戶說：「(這樣危險嗎)在路中當然危險，(這裡車很多嗎)對。」事發路段，就在台南中西區海安路二段，昨(22)日下午一點多，女子不明原因倒臥車道上，疑似友人的男子，試圖將人，拉上車，期間，男子轎車停在路中，也讓後方車流回堵，目擊過程民眾，將影片PO網後，網友回應：「『太危險了』、『應該先報警或叫救護車』」。警方說影片中女子，是因為喝醉酒才會倒臥倒臥到路上，幸好沒有發生意外，不過這過程，影響其他用路人，恐怕行為也已經觸犯道交條例。 原始連結華視影音 ・ 4 小時前