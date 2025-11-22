高市府怕了「喊告陳菁徽」？ 陳其邁急切割遭他狠打臉

高雄市燕巢區、田寮區月世界多處山坡地遭傾倒數百噸垃圾案，檢方查出岡山區碧紅里長李有財及他兒子李子森為背後主使者，遭聲請羈押禁見。藍委陳菁徽更在其臉書粉專曬出高雄市長陳其邁曾挺李有財的文宣，高市府則駁斥，強調將依法提告以守護清譽。國民黨前發言人鄧凱勛痛批，全台灣都聞到臭味了，結果陳其邁現在才跳出來切割。

鄧凱勛痛批，全台灣都聞到臭味了，結果陳其邁現在才跳出來切割。（圖取自鄧凱勛臉書）

鄧凱勛今天（22日）凌晨在臉書發文表示，高雄多起垃圾山被偷倒成災，涉案者李有財被爆出與民進黨立委、地方派系互相站台，引發外界質疑。陳菁徽提出「陳其邁與民進黨立委多次力挺涉案男子」的問題後，高雄市政府立刻反擊：「照片是合成的！市長完全不認識他！我們要提告」。

圖取自鄧凱勛臉書。

鄧凱勛請問陳其邁，從2021年至今這三年半都在幫忙垃圾保溫嗎？高雄市長被假冒站台、被合成照片、被盜用肖像，那為什麼三年半至今市府一句話沒說？不澄清？也不提告盜圖的人？這近四年的時間，高市府不澄清盜圖，而陳菁徽又怎麼會知道其照片是合成？

鄧凱勛痛批，現在垃圾臭到爆表，陳其邁才急著跑出來告陳菁徽，要解決提出問題的人？是不是因為垃圾太臭了，才突然嫌人家靠太近？還是你們這幾年都待在垃圾堆裡，早就聞不到味道？支持陳菁徽繼續為高雄清理垃圾，那些想用訴訟噤聲的人，只會暴露自己心虛。因為大家都看得很清楚，民進黨才是真正的垃圾回收站。

針對李有財與陳其邁的合影文宣，高市府則表示，本案目前由檢調偵辦中，經查證該相片為2021年為李姓男子於網路取得後擅自合成，並未經陳市長本人同意。民進黨高雄市黨部昨日深夜也隨即在臉書粉專發出聲明表示，基於現已掌握之情事，李有財涉案內容已嚴重違反本黨紀律與價值。市黨部將依規定予以最嚴厲之開除黨籍處分，以維護黨的形象與社會信任。

