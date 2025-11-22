高市府怕了「喊告陳菁徽」？ 陳其邁急切割遭他狠打臉
高雄市燕巢區、田寮區月世界多處山坡地遭傾倒數百噸垃圾案，檢方查出岡山區碧紅里長李有財及他兒子李子森為背後主使者，遭聲請羈押禁見。藍委陳菁徽更在其臉書粉專曬出高雄市長陳其邁曾挺李有財的文宣，高市府則駁斥，強調將依法提告以守護清譽。國民黨前發言人鄧凱勛痛批，全台灣都聞到臭味了，結果陳其邁現在才跳出來切割。
鄧凱勛今天（22日）凌晨在臉書發文表示，高雄多起垃圾山被偷倒成災，涉案者李有財被爆出與民進黨立委、地方派系互相站台，引發外界質疑。陳菁徽提出「陳其邁與民進黨立委多次力挺涉案男子」的問題後，高雄市政府立刻反擊：「照片是合成的！市長完全不認識他！我們要提告」。
鄧凱勛請問陳其邁，從2021年至今這三年半都在幫忙垃圾保溫嗎？高雄市長被假冒站台、被合成照片、被盜用肖像，那為什麼三年半至今市府一句話沒說？不澄清？也不提告盜圖的人？這近四年的時間，高市府不澄清盜圖，而陳菁徽又怎麼會知道其照片是合成？
鄧凱勛痛批，現在垃圾臭到爆表，陳其邁才急著跑出來告陳菁徽，要解決提出問題的人？是不是因為垃圾太臭了，才突然嫌人家靠太近？還是你們這幾年都待在垃圾堆裡，早就聞不到味道？支持陳菁徽繼續為高雄清理垃圾，那些想用訴訟噤聲的人，只會暴露自己心虛。因為大家都看得很清楚，民進黨才是真正的垃圾回收站。
針對李有財與陳其邁的合影文宣，高市府則表示，本案目前由檢調偵辦中，經查證該相片為2021年為李姓男子於網路取得後擅自合成，並未經陳市長本人同意。民進黨高雄市黨部昨日深夜也隨即在臉書粉專發出聲明表示，基於現已掌握之情事，李有財涉案內容已嚴重違反本黨紀律與價值。市黨部將依規定予以最嚴厲之開除黨籍處分，以維護黨的形象與社會信任。
延伸閱讀
影/2026被扣紅帽？藍白不合？陳鳳馨：韓國瑜戰法、聯合政府可解
日本北海道56起「熊撞車」紀錄破新高 鐵道員工備噴霧自保
恢復「公投綁大選」三讀通過！中選會：審慎研議選務規劃
其他人也在看
民進黨開鍘垃圾山主謀李有財 蘇一峰酸：昨還說是國民黨的
高雄月世界遭不肖業者傾倒數十噸垃圾形成「垃圾山」，幕後主謀碧紅里里長李有財父子檔身分曝光後，民進黨今（22）日火速發出聲明開除李有財黨籍。對此，胸腔科醫師蘇一峰質疑，前一天還有人洗風向稱李有財是國民黨籍，如今又宣布開除黨籍，怎麼說法變來變去。中天新聞網 ・ 13 小時前
綠再強調李有財出身國民黨 藍青年：民進黨成最大垃圾回收場
原民進黨籍里長李有財犯下高雄月世界垃圾山案，對綠營衝擊延燒，除高雄市長陳其邁揚言提告將其與李連杰的藍委陳菁徽，民進黨官方臉書下午再發文稱李曾為國民黨籍自清。遭藍營青年留言回酸，民進黨成最大垃圾回收場。太報 ・ 16 小時前
高雄 濫倒垃圾遭收押 涉案里長停職
高雄市岡山區碧紅里長李有財、李子森父子涉嫌在月世界山坡地濫倒垃圾，陸續遭法院裁定收押禁見，高市府予以停職，派人代理。經查父子倆經營的侑鴻環保公司，自民國111年起共計14件違規案，挨罰65萬餘元，且目前仍有罰款未繳清。李有財也遭起底遊走藍綠之間，曾參選高雄市議員，還私自合成與高雄市長陳其邁合照，引發藍綠隔空互槓。中時新聞網 ・ 7 小時前
高雄垃圾山主謀是綠營里長！民進黨扯國民黨翻車 遭楊智伃電爆
高雄燕巢、田寮月世界一帶近期被爆料有數百噸垃圾被傾倒成「垃圾山」，而被查出幕後主使竟是民進黨籍里長李有財父子。民進黨高雄市黨部得知消息後，立即開除李有財黨籍。對此，國民黨前發言人楊智伃開酸，「民進黨成垃圾回收站？收了國民黨不要的垃圾，還讓他在高雄亂倒垃圾」？中天新聞網 ・ 1 天前
垃圾山主嫌里長「合照」引藍綠互槓 陳其邁怒：對陳菁徽提告
高雄岡山區碧紅里長李有財與兒子李子森，涉嫌在月世界旁濫倒大量垃圾，遭檢方聲押禁見獲准；李有財日前有意參選高市議員，他擅自合成自己與高雄市長陳其邁的合照，PO在臉書粉專，甚至8月舉辦茶行開幕儀式也有多位綠營民代出席，立委陳菁徽質疑綠營力挺環保殺手；陳其邁今受訪怒批是政治操作抹黑，並強調將對陳菁徽提告。中時新聞網 ・ 17 小時前
台南 火燒垃圾山 環保局恐開單自罰
台南市後壁區烏樹林廢棄物暫置區21日晚間8時40分傳出火警，大火延燒14小時，直到22日上午10時50分才撲滅，未來數日仍需處理殘火。附近居民早就憂心發生火警，不料惡夢成真。一旦火調報告認定違規，管理單位台南市環保局恐需依照空汙法對自己開罰1200元至10萬元罰鍰。中時新聞網 ・ 7 小時前
高雄垃圾山主謀是他！藍委酸綠「暖圾集團」：還要演戲多久？
高雄月世界被非法丟棄廢棄物成「垃圾山」，檢方查出幕後主嫌竟是岡山區碧紅里4連霸里長李有財，以及他的兒子李子森。立委陳菁徽指控，高雄市長陳其邁「力挺」李有財，並貼出2人合照，不過高市府澄清照片是李男自行合成上網散布，批陳菁徽「惡質抹黑」將提告，引發一陣熱議。中時新聞網 ・ 1 天前
陳其邁提告 陳菁徽：市民同意自己的稅金用來替市長出氣嗎？
立委陳菁徽日前就「月世界垃圾山事件」提出意見，不料卻遭市府指控抹黑並揚言提告，陳菁徽回應，高雄市政府執迷不誤堅持提告，請問高雄市民同意自己的稅金用來替陳其邁市長出氣嗎？中時新聞網 ・ 1 天前
想阿嬤了！網見「藍綠色罐裝」狂喊童年冬天的味道
想阿嬤了！網見「藍綠色罐裝」狂喊童年冬天的味道EBC東森新聞 ・ 12 小時前
強力追緝惡意偷倒廢棄物集團 高市警局48小時內迅速偵破
針對不法集團鎖定高雄市偏遠山區惡意偷倒垃圾廢棄物，檢警接獲高市府主動通報後立即展開偵辦，於短短2天內迅速逮捕11名涉案嫌犯。品觀點 ・ 13 小時前
公益反毒路跑登場 苗栗縣長行銷明德水庫觀光遊憩體驗
【互傳媒／記者 林學均／苗栗 報導】2025-2026年度「公益反毒·趣味路跑」由國際扶輪3501地區主辦、竹互傳媒 ・ 12 小時前
遭控挺月世界主嫌喊告 陳其邁批陳菁徽：邏輯聽了3條線
高雄月世界地景遭非法濫倒垃圾成「垃圾山」，國民黨立委陳菁徽昨（21日）在臉書貼出高雄市長陳其邁與涉案的里長李有財合照，並指控陳其邁「力挺犯罪」。對此，陳其邁今（22日）強調，陳菁徽透過惡意連結來進行政治抹黑完全是政治歪風，「這種邏輯真的是讓人聽了三條線，聽不懂她在講什麼」，將提告守護清譽。鏡新聞 ・ 15 小時前
屏東國中老師疑工作壓力過大陳屍家中 同事憶：悶悶的
日前屏東縣某國中發生一名社會科老師陳屍家中的不幸消息，據了解，該名老師疑似因為長期工作壓力過大，雖然事發前，校方曾協助調整職務，試圖減輕壓力，仍未能避免憾事發生。該名老師的同事指出，案發前一週，已察覺他承受心理壓力，沒想到他會選擇結束生命，令許多同事深感哀痛與不捨。中天新聞網 ・ 15 小時前
月世界垃圾山「高市府喊告陳菁徽」 新藍圖連線：陳其邁敗訴永退出政壇
日前高雄市近半年連續爆出多起嚴重環境破壞事件，引發外界關注。國民黨立委陳菁徽針對市府作為提出質疑，卻遭高雄市政府提告。由...聯合新聞網 ・ 1 小時前
快訊／4連霸里長父子搞出「月世界垃圾山」李有財甩鍋兒不成…遭收押
高雄田寮知名景點「月世界」傾倒數百噸廢棄物，引發各界關注；檢警昨天（21日）傳喚、拘提多人，還抖出幕後主嫌為4連霸的里長李有財，及他53歲的兒子李子森；檢方複訊後，向法院聲押父子檔及蘇姓、施姓被告獲准。此案引發社會譁然，據悉，偵訊時，李有財否認涉案，還辯稱是兒子所為，但說詞未獲採信，一併收押。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
竹市警強化毒駕查緝 守護用路人安全
警政署通令全國警察機關20日起全面啟用唾液毒品快篩試劑取締毒駕，新竹市警察局首日於22時許，執行路檢盤查勤務，在新竹市經國路一段攔檢蔡姓駕駛，發現其全身散發毒品氣味，當場實施檢測呈卡西酮類陽性，當場禁止其駕駛，移置保管車輛並舉發製單。以往要判定駕駛人有無施用毒品後駕車，須以尿液或血液採驗，未能如酒測器即時檢測，即早發現毒駕情事。政府為防制毒駕事件造成社會公安重大危害，積極推動「唾液毒品快篩試劑」投入執法。該試劑具有即時、高效與準確等特點，讓警察同仁在執行路檢盤查取締毒駕事件時，能迅速得知檢測結果，如呈陽性時可依違反道路交通管理處罰條例毒駕製單舉發並移置保管車輛，即時採取「人車分離」，避免駕駛持續危害用路人安全。新竹市警察局表示，唾液毒品快篩試劑投入執法後，讓毒駕行為無所遁形，未來駕駛人若經唾液快篩呈陽性反應，將重罰3萬元至12萬元，並吊扣駕照1至2年；若拒絕檢測，罰鍰更將高達18萬元，並吊銷駕照，且仍會追究公共危險罪與毒品等刑責。新竹市警察局長許頌嘉呼籲，施用毒品殘害一生，毒駕上路更是全民公敵，害已害人！毒品唾液快篩全面上路，警方將以最高強度執法，請民眾務必配合檢測，守護自已，也守護每台灣好新聞 ・ 1 天前
聲援自家立委陳菁徽! 高雄藍營籲陳其邁市府停止政治操作及濫訴
[Newtalk新聞] 針對昨日深夜才剛被民進黨火速切割開除的里長李有財，涉嫌違法傾倒廢棄物，製造燕巢垃圾山遭聲押一事，高雄市議會國民黨團表示，國民黨立委陳菁徽僅因在臉書揭露，李有財過去曾在自己臉書上張貼與高雄市長陳其邁的「聯合文宣圖卡」，竟遭市府揚言提告，今(22)日上午又動用市府官方Line帳號以行政資源攻擊民意代表。國民黨團呼籲高雄市政府，停止政治操作及濫訴，勿再轉移焦點，應正視燕巢傾倒垃圾背後，與綠營關係良好的里長究竟牽涉哪些人脈與利益，徹底清查、說明真相，才是市府應有的態度。 國民黨高雄市議會黨團表示，只是翻出一張掛在李有財臉書長達四年的公開圖卡，市府就惱羞成怒、動輒濫訴打壓，甚至出動行政資源圍剿，充分顯示某些人對這位涉案里長的「深厚關係」極度心虛。 國民黨團總召黃香菽表示，李有財因在燕巢製造「垃圾山」、嚴重危害地方環境而遭收押，陳菁徽委員只是從他的公開臉書上，發現與陳其邁的聯合文宣圖卡。這張圖卡從2021年就在李有財公開臉書上自然存在整整四年，市府過去既不否認、也不提告，如今李有財出事，被陳菁徽委員揭露，陳其邁市長才突然「震怒」要告人，耐人尋味。 黃香菽總召指出，市府大動作新頭殼 ・ 21 小時前
毒品快篩上路首日！北市「3人陽性」毒品罪送辦 拒測重罰18萬直接吊照
「毒品唾液快篩」新制20日正式啟動，第一線員警可在路邊直接使用唾液快篩試劑，快速判斷駕駛是否吸毒上路，只要快篩呈陽性，當場就會開單、移置車輛、吊扣駕照，並依毒品罪移送；若拒測，更將被重罰18萬並吊銷駕照，力度比酒駕還重。北市警局昨自辦擴大取締酒駕、毒駕勤務，首日就查到3名安非他命陽性毒駕駕駛。鏡報 ・ 1 天前
高雄垃圾山影武者「恐怖產業鏈」曝！網驚：民進黨淪「暖圾集團」
高雄燕巢、田寮月世界一帶近期被爆料有數百噸垃圾被傾倒成「垃圾山」，而被查出幕後主使竟是民進黨籍里長李有財父子。民進黨高雄市黨部得知消息後，隨即開除李有財黨籍。不過有粉專起底李有財和高雄市長陳其邁和立委賴瑞隆、許智傑關係，驚呼「最暖的垃圾不只屬於陳其邁，整個民進黨都成了暖圾集團」。中天新聞網 ・ 1 天前
00878換股搶先看！本周估砸逾200億元買京元電等3檔 這3檔出清倒數
規模超過 4300 億元的國泰永續高股息 ETF (00878-TW) 正在進行換股作業，從最新持股狀況即可窺見端倪，估計此次成分股 3 進 3 出鉅亨網 ・ 23 小時前