高市府投入原民區自治經費 明年增至3.58億元創新高
〔記者葛祐豪／高雄報導〕立委高金素梅昨(21日)於立院質疑，高雄市政府補助原鄉自治經費低於改制前，犧牲族人權益；對此，高雄市原民會今(22日)打臉說，市長陳其邁投入原民區自治經費，每年只增不減，今年人均預算金額是六都第一，明年自治經費增加至3.58億元更創新高。
陳其邁堪稱是歷年來挹注高雄原鄉最多經費的市長，也是親自走訪原鄉部落次數最多的市長，颱風來襲甚至親送物資與豬隻至每個部落，被稱為「最懂原住民的市長」，還獲得部落頭目及耆老賜名魯凱族名Comay(祖邁)與布農族名Biung(必勇)。
高市原民會指出，陳其邁重視原鄉建設，114年補助原民區自治財源3.02億元，其中茂林區獲配0.79億元、桃源區獲配1.42億元、那瑪夏區獲配0.8億元，每人平均獲配預算為3.32萬元，為六都最高；115年原民區自治財源更投入3.58億元，再創新高，其中茂林區獲配0.9億元、桃源區獲配1.67億元、那瑪夏區獲配0.99億元，人均獲配數增為3.93萬元。
高市原民會主委阿布斯表示，除了三原區的自治經費在明年總額提高到3.58億，包括原住民族教育文化、社福、經濟觀光產業及公共工程等面向，投入經費逐年只增不減，包括每年族語認證獎勵金126萬、茂林區情人谷溫泉營運管理費300萬元、今年茂林區Teldreka132線觀光音樂節補助120萬元、桃源區櫻花季及櫻花公園停車場與周邊環境改善690萬元等；而在部落基礎建設經費的投入，自111年至114年總共挹注高達11.8億元。
高雄市原民會強調，高雄市原住民人口數從109年的3.5萬人，到114年10月底有4萬人，成長約5000人，足見市府用心照顧原鄉和族人。
