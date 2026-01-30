高市府推動校園廉潔教育 職涯營隊引領青年接軌專業倫理

小港高中寒假職涯營隊大合照

為深化校園誠信教育，培養青年世代良好的倫理與法紀素養，高雄市政府政風處攜手高雄市立小港高級中學，結合理工營、金融體驗營、中油班及台電班等寒假職涯主題營隊，將專業倫理與廉潔理念融入職涯探索課程，協助學生型塑健全的職業價值觀。

政風處表示與學校合作寒假職涯營隊，針對各專業領域之學子，除了從學習專業知能出發，同時培養風險辨識能力，將誠信理念融入專業實踐，特邀國立中山大學財務管理系周宜鋒老師，透過實務案例，引領學生理解專業與倫理並重的重要性，並採用情境式教學，模擬各領域從業人員可能面臨的倫理困境與利益衝突，將誠信由理念轉化為可實踐的職場準則。

廉潔誠信理念不僅應深化於現職從業人員，更須提早向下扎根校園教育。透過與學校合作，不僅協助學生提前認識職場倫理挑戰，也為社會培育兼具專業能力與誠信思維的新世代人才。未來，將持續串聯校園及產官學力量，從人才培育端推動專業倫理與誠信治理，奠定城市永續發展的堅實基礎。

課程採情境式教學，引導學生思考專業倫理與誠信價值

資料來源：高雄市政府