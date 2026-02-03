高市府推扣件雙補助計畫 陳其邁籲中央爭取輸美關稅優惠

高雄市長陳其邁於3日主持市政會議，針對美國「對等關稅」政策及鋼、鋁、銅與其衍生品適用232條款50%關稅，對高雄扣件等出口導向產業可能帶來的影響，邀請產業專家進行分析。市府呼籲中央採納扣件產業訴求，於後續臺美經貿協商中爭取調降扣件輸美關稅，並同步啟動地方政府可即時著力的配套措施，協助業者分散市場風險、輔導產業升級轉型，強化整體國際競爭力。

圖說：陳其邁（左二）於市政會議邀請經貿專家分析美國關稅對高雄在地產業的影響。（圖片來源：高雄市經發局提供）

陳其邁指出，行政院日前公布臺美關稅談判總結，確認對等關稅15%不疊加，並成功爭取半導體及其衍生品、汽車與航空零組件等多項232關稅最優惠待遇，不僅對臺灣高科技與先進製造產業發展帶來正面助益，也讓傳統產業得以與日、韓及歐盟站在相對公平的競爭起跑點；市府將持續爭取更多傳統製造及扣件產品納入有利條件，同時引導產業加速升級轉型，朝向高值化、數位化與低碳化的「雙軸轉型」方向發展，提升產業整體韌性。

圖說：產業專家於市政會議專講並與局處首長交流討論。（圖片來源：高雄市經發局提供）

陳其邁表示，扣件被喻為「工業之米」，是製造業不可或缺的關鍵元素，高雄更是我國扣件及金屬製造的重要聚落，相關產業長期深耕美國市場，關稅政策一旦變動，對在地中小企業影響甚鉅；面對國際貿易環境持續變動，高市府將持續站在產業第一線，成為業者最堅實的後盾，並與中央攜手為扣件等出口導向產業爭取更有利的經貿條件，協助「高雄製造」穩健前行、走向世界。

為協助受關稅影響業者進行升級轉型、拓展海外商機，陳其邁於會中宣布將陸續推出「輔導產業升級轉型補助計畫」及「協助拓展國際多元通路計畫」，受影響業者可透過升級轉型補助計畫，加速導入數位工具與智慧製造應用，朝高值化產品發展；並藉由拓展國際多元通路計畫，支持業者與工商團體參與國際實體展會，強化國際曝光度，分散單一市場風險，提升出口市場多元化。兩項計畫將於議會完成預算審議後公告實施。

高市府經發局長廖泰翔表示，高雄扣件產業在全球供應鏈中具關鍵地位，專案計畫針對受關稅衝擊產業，在升級轉型補助計畫中，將依企業轉型深度與合作模式分級設計，兼顧深度示範、創新導入與普及推動三大目標，發揮產業升級引導與廣泛扶植的政策效益；至於拓展國際多元通路計畫，則補助業者赴海外實體展會之攤位租金及裝潢費用，並依個別業者參展或工商團體組團參展，提供不同額度補助，期盼協助業者加速布局全球市場，分散貿易風險。

