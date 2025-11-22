高市府提告陳菁徽 藍營籲陳其邁勿用濫訴掩蓋事實
記者吳文欽／高雄報導
高雄市議會國民黨團廿二日聲援立委陳菁徽，呼籲陳其邁市府別用濫訴掩蓋綠營與自家里長深厚關係。
國民黨團表示，只是翻出一張掛在李有財臉書長達四年的公開圖卡，市府就惱羞成怒、動輒濫訴打壓，甚至出動行政資源圍剿，充分顯示某些人對這位涉案里長的「深厚關係」極度心虛。
國民黨團總召黃香菽指出，李有財因在燕巢製造「垃圾山」、嚴重危害地方環境而遭收押，陳菁徽只是從他的公開臉書上，發現與陳其邁的聯合文宣圖卡。這張圖卡從二○二一年就在李有財公開臉書上自然存在整整四年，市府過去既不否認、也不提告，如今李有財出事，被陳菁徽揭露，陳其邁才突然「震怒」要告人，耐人尋味。
黃香菽提到，市府大動作發新聞稿刻意切割，只敢強調李有財「過去曾被國民黨開除」，卻隻字不提他隨後加入民進黨，與民進黨間的種種連結。事實上，李有財早就遭國民黨開除黨籍，參加民進黨議員初選落敗，之後以無黨籍身分參選里長；前年還陪同民進黨立委邱志偉站路口拜票；去年參選民進黨全國黨代表。
黃香菽更說，日前李有財自家茶行開幕，代表市長出席的市府民政局長閻青智還站在旁邊剪綵，以及民進黨立委邱志偉、賴瑞隆等人都到場祝賀，這些都有網路上公開的影片及照片佐證，李有財更與民進黨立委邱志偉一起掛聯合服務處；民進黨市長參選人、立委許智傑還在臉書公開貼出李有財上台力挺他的照片。這一連串與綠營緊密往來的紀錄，市府卻選擇性視而不見，硬要把一個被國民黨開除的人往「藍」裡抹？
國民黨團呼籲高雄市政府，停止政治操作及濫訴，不要再轉移焦點，應正視燕巢傾倒垃圾背後，與綠營關係良好的里長究竟牽涉哪些人脈與利益，徹底清查、說明真相，才是市府應有的態度。
