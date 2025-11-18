高市府攜手亞馬遜網路服務公司 打造亞洲級金融創新示範場域

AWS台灣暨香港總經理王定愷(中)向陳其邁(左)介紹「亞馬遜港都創新日」。(記者葛祐豪攝)

〔記者葛祐豪／高雄報導〕全球雲端服務領導品牌Amazon Web Services(AWS)，今(18)日在高雄舉辦年度重點活動「亞馬遜港都創新日」，展示橫跨地方傳產、娛樂服務、餐飲零售、AI新創等各行業智慧升級所帶來的產業動能；高市府則將進一步與AWS合作，規劃將高雄打造為亞洲級金融創新示範場域。

高雄市長陳其邁致詞表示，近年高雄加速推動產業轉型，與鴻海合作CityGPT、與NVIDIA推動高雄燈塔計畫，運用AI強化城市治理並發展主權AI；此外，今年亞洲資產管理中心高雄專區正式掛牌，成功吸引39家業者進駐。

陳其邁強調，AWS是市府最好的合作夥伴，雙方共同打造高效、安全、創新的數位生態系。高雄積極導入雲端與AI，推動市政創新，市府與AWS合作6年成果顯著，也吸引鴻海、和碩等國際企業進駐；未來高雄將以數位金融為發展新藍海，結合中央政策與地方創新，推動金融科技與永續發展，並持續深化與AWS的合作。

「亞馬遜港都創新日」，展示橫娛樂服務、AI新創等各行業的智慧升級。(記者葛祐豪攝)

AWS台灣暨香港總經理王定愷指出，金融創新是台灣與高雄數位轉型的重要一環。這幾年AWS與高雄多方合作，從協助螺絲窟傳統產業導入物聯網資料能力、支持高雄榮總AI創新、加速在地新創運用雲端出海，到賦能瑞豐夜市攤商與傳統糕餅業者運用AI，今年將更進一步探討金融科技應用的潛力，打造從半導體到庶民經濟的完整數位發展體系。

他強調，AWS將透過全球資源與技術能量，協助高雄企業從舊經濟邁向新經濟，善用安全合規、彈性擴展的雲端科技解決自身與全球客戶問題，並快速接軌國際。

高市經發局長廖泰翔表示，市府推動「高雄金融科技創新園區」，已成為連結產業、金融與科技的重要平台，促進金融科技實證應用與綠色金融發展。未來經發局將持續與AWS合作，結合雲端、AI與區塊鏈等技術，協助企業強化供應鏈管理與跨境金融服務，推動高雄成為創新金融樞紐。

