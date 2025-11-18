高市府攜手亞馬遜 規劃打造亞洲級金融創新示範場域

全球雲端服務領導品牌Amazon Web Services（AWS）今(十八)日在高雄舉辦年度重點活動「亞馬遜港都創新日」，邀請高市府、國內領先銀行及新金融領域專家共同探討新經濟時代下，政府與傳統金融業的數位轉型重要性；今年度規模更勝以往，展示橫跨地方傳產、娛樂服務、餐飲零售、AI新創等百工百業智慧升級所帶來的產業動能，高市府與AWS更攜手合作，規劃將高雄打造為亞洲級金融創新示範場域，推動新金融、新經濟的創新能量，協助企業掌握金融科技發展契機，推動創新應用並拓展國際市場。(見圖)

高雄市長陳其邁表示，AWS是高市府最好的合作夥伴，雙方共同打造高效、安全、創新的數位生態系；近年來，高雄加速推動產業轉型，與鴻海合作CityGPT、與NVIDIA推動高雄燈塔計畫，運用AI強化城市治理並發展主權AI；同時間在今年度「亞洲資產管理中心高雄專區」正式掛牌，成功吸引三十九家業者進駐，為金融科技與永續金融奠定穩固基礎。高市府也將以「由下而上」的整合策略，扶植新創研發創新量能，持續帶動大型企業與系統整合商落地，逐步形塑更完整、健全的產業生態系。

陳其邁指出，高雄正從傳統工業城市轉型為智慧數位城市，積極導入雲端與AI推動市政創新；高市府與AWS合作六年成果顯著，也吸引鴻海、和碩等國際企業進駐，演唱會經濟也展現城市升級效果，高雄運用雲端分析優化交通、治安與公共服務，成功吸引多組國際天團來台。未來，高雄將以數位金融為發展新藍海，結合中央政策與地方創新，推動金融科技與永續發展，並持續深化與AWS的合作，全面提升政府效率、公共服務與災害應變能力，讓民眾真正受益。

AWS台灣暨香港總經理王定愷提到，金融創新是台灣與高雄數位轉型的重要一環，五年多來，AWS與高雄各界多方合作，從協助螺絲窟傳統產業導入物聯網資料能力、支持高雄榮總AI創新、加速在地新創運用雲端出海，到賦能瑞豐夜市攤商與傳統糕餅業者運用AI；今年，扣合高雄市發展藍圖及國際潮流，將更進一步探討金融科技應用的潛力，打造從半導體到庶民經濟的完整數位發展體系。AWS將透過全球資源與技術能量，協助高雄企業從舊經濟邁向新經濟，善用安全合規、彈性擴展的雲端科技解決自身與全球客戶問題，並快速接軌國際。

高市府經濟發展局廖泰翔局長強調，高市府推動「高雄金融科技創新園區」已成為連結產業、金融與科技的重要平台，積極促進金融科技實證應用與綠色金融發展；未來，經發局將持續與AWS合作，結合雲端、AI與區塊鏈等技術，協助企業強化供應鏈管理與跨境金融服務，推動高雄成為新經濟時代的創新金融樞紐。透過示範場域與跨域合作，高雄將吸引更多新創與國際資源進駐，實現從製造之都到數位經濟重鎮的轉型目標。