高市府攜手亞馬遜 規劃打造亞洲級金融創新示範場域
全球雲端服務領導品牌Amazon Web Services（AWS）今(十八)日在高雄舉辦年度重點活動「亞馬遜港都創新日」，邀請高市府、國內領先銀行及新金融領域專家共同探討新經濟時代下，政府與傳統金融業的數位轉型重要性；今年度規模更勝以往，展示橫跨地方傳產、娛樂服務、餐飲零售、AI新創等百工百業智慧升級所帶來的產業動能，高市府與AWS更攜手合作，規劃將高雄打造為亞洲級金融創新示範場域，推動新金融、新經濟的創新能量，協助企業掌握金融科技發展契機，推動創新應用並拓展國際市場。(見圖)
高雄市長陳其邁表示，AWS是高市府最好的合作夥伴，雙方共同打造高效、安全、創新的數位生態系；近年來，高雄加速推動產業轉型，與鴻海合作CityGPT、與NVIDIA推動高雄燈塔計畫，運用AI強化城市治理並發展主權AI；同時間在今年度「亞洲資產管理中心高雄專區」正式掛牌，成功吸引三十九家業者進駐，為金融科技與永續金融奠定穩固基礎。高市府也將以「由下而上」的整合策略，扶植新創研發創新量能，持續帶動大型企業與系統整合商落地，逐步形塑更完整、健全的產業生態系。
陳其邁指出，高雄正從傳統工業城市轉型為智慧數位城市，積極導入雲端與AI推動市政創新；高市府與AWS合作六年成果顯著，也吸引鴻海、和碩等國際企業進駐，演唱會經濟也展現城市升級效果，高雄運用雲端分析優化交通、治安與公共服務，成功吸引多組國際天團來台。未來，高雄將以數位金融為發展新藍海，結合中央政策與地方創新，推動金融科技與永續發展，並持續深化與AWS的合作，全面提升政府效率、公共服務與災害應變能力，讓民眾真正受益。
AWS台灣暨香港總經理王定愷提到，金融創新是台灣與高雄數位轉型的重要一環，五年多來，AWS與高雄各界多方合作，從協助螺絲窟傳統產業導入物聯網資料能力、支持高雄榮總AI創新、加速在地新創運用雲端出海，到賦能瑞豐夜市攤商與傳統糕餅業者運用AI；今年，扣合高雄市發展藍圖及國際潮流，將更進一步探討金融科技應用的潛力，打造從半導體到庶民經濟的完整數位發展體系。AWS將透過全球資源與技術能量，協助高雄企業從舊經濟邁向新經濟，善用安全合規、彈性擴展的雲端科技解決自身與全球客戶問題，並快速接軌國際。
高市府經濟發展局廖泰翔局長強調，高市府推動「高雄金融科技創新園區」已成為連結產業、金融與科技的重要平台，積極促進金融科技實證應用與綠色金融發展；未來，經發局將持續與AWS合作，結合雲端、AI與區塊鏈等技術，協助企業強化供應鏈管理與跨境金融服務，推動高雄成為新經濟時代的創新金融樞紐。透過示範場域與跨域合作，高雄將吸引更多新創與國際資源進駐，實現從製造之都到數位經濟重鎮的轉型目標。
其他人也在看
台積電再爆內鬼？傳21年老將跳槽英特爾 帶走2奈米機密
台積電前企業策略發展資深副總經理羅唯仁於今年7月底退休，結束在台積電長達21年的職涯。當時，半導體業界便傳出他可能前往英特爾掌管研發部門；近期供應鏈消息再度指出，羅唯仁已正式加盟英特爾任職，此外，還傳出他在退休前帶走大批2奈米以下先進製程機密資料，台積電目前正積極蒐證。對於相關傳聞，台積電暫未作出具體回應。中時財經即時 ・ 4 小時前
「普發一萬概念股」全攻略！內需、旅遊、電商到隱藏版金融受惠股一次看｜盤點概念股
普發一萬正式上路，你領到了嗎？這波發放總額兩千多億的資金，國人可能會在餐飲、消費、旅遊、投資等領域，可望為內需市場注入活水，也是一個股市投資新方向。Yahoo奇摩財經編輯室要帶你研究普發現金概念股有哪些？如何布局普發一萬概念股？除了大家熟悉的內需族群，還有「隱藏版」的普發受惠股可留意？！投入前，也別忘了掌握普發一萬概念股的風險與變數！Yahoo奇摩財經編輯室 ・ 2 小時前
明天出關先亮燈！記憶體爆單會燒到2026？「這大廠」奔漲停檔不住又炸破2萬張
[FTNN新聞網]記者蕭廷芬／綜合報導受惠AI與記憶體題材持續加溫，華邦電（2344）股價持續狂飆，在4日被打入處置股，預計將在明天解除禁閉。今（17）日一開盤就...FTNN新聞網 ・ 1 天前
【Hot台股】鴻海緩跌失守240元大關...網哭「被倒爛」 分析師喊買：好股遇衰事
「鴻海準備回220 毛利太低囉」「99公公 被倒爛」「公公真的 無言」「公公現在買，外豬感謝你」「公公小兒不愛了，繼續出貨」「公公怎麼了」Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前
焦點股》信驊：股王無極限 早盤噴6420元再創新高
台股近期隨著美股劇烈震盪，股王信驊（5274）上週四拉出漲停價6335元創下新高後，隔日因大盤重挫回檔，今日隨著大盤反彈，股王以平盤價開盤後，買單急拉，氣勢如虹，一度大漲7.6%，以每股6420元再刷歷史新高，最貴的股王上漲無極限，然而逢高調節賣壓出籠，漲幅快速收斂。自由時報 ・ 1 天前
台積電最年輕副總閃辭四個月 李文如跳槽輝達今新職上任？！
今年 7 月中旬閃電辭去台積電採購（資材）副總的李文如（Vanessa），動向持續在半導體圈引爆討論。如今最新消息確認了嗎？根據《自由電子報》的報導，她將正式加入輝達（NVIDIA），並非回到熟悉的採購領域，而是直接升級至企業級用戶相關的 WWFO 部門副總裁，未來還要掌管台灣銷售業務，權限比過去更大、戰略位置更高。三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前
台股跌勢止不住！午盤失守27000點關卡
[NOWnews今日新聞]聯準會降息前景不明朗，再加上輝達財報即將出爐，市場觀望氣氛濃厚，美股四大指數昨（17）日全數走低，連帶影響到台北股市今（18）日開低走低，開盤下跌136.91點、來到2731...今日新聞NOWNEWS ・ 5 小時前
小雪好運來！ 「5星座+5生肖」財運穩中有進 正偏財超旺
11月22日（六）是24節氣中的「小雪」，小雪節氣來臨，小孟塔羅雲蔚老師表示，此時專注力與判斷力提升，容易抓住關鍵機會，貴人運旺，合作與支持增多，收益潛力大幅提升。只要保持理性規劃與行動力，既能守住既有財富，又能開拓新收入來源，財運呈現穩中有進、收穫豐厚的最佳時機。小孟塔羅雲蔚老師點名「5星座+5生肖」，財運迎來新契機，正財穩健增長，偏財機會也逐漸浮現，快來看看有沒有你的星座或生肖吧！EBC東森財經新聞 ・ 3 小時前
30年資深外匯交易員：若台幣兌美元走向升值 一旦破28恐直接挑戰24
中央銀行14日公告與已就匯率議題達成共識同步發布聯合聲明，包括不應操縱匯率等共...信傳媒 ・ 1 天前
傳三星DDR5漲價60%！國家隊猛砸2.6億建倉「記憶體雙雄」 再趁甜甜價補貨鴻海
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導台股昨（17）日終場加權指數收在27,447.31點，上漲49.81點，漲幅0.18%。根據「玩股網」統計，觀察八大公股昨日上市買超個股...FTNN新聞網 ・ 8 小時前
國巨強漲近6%領蜜望實、鈞寶亮紅燈 分析師曝一關鍵：買黑不買紅
被動元件大廠國巨（2327）今（18）日重整旗鼓後再度發動，股價盤中急拉，最高一度觸及240元，漲幅高達5.96%，逆勢率領被動元件族群強漲，如蜜望實、鈞寶更亮起紅燈。摩爾投顧分析師林漢偉表示，目前被動元件漲勢延續性都不算強，操作上建議買黑並做短線為主。Yahoo奇摩股市 ・ 6 小時前
中國房市爆違約大雷！彭博揭12億美元貸款變爛帳 台灣這銀行慘成苦主
中國出現最新一輪的房地產危機，對亞洲銀行造成衝擊，《彭博》14日報導指出，中國爆出12億美元（約新台幣367億）的房地產貸款違約風險，若不能達成延期或再融資協議，將波及亞洲多家銀行，而其中一筆香港開發商僑福集團（Parkview Group）的貸款，放貸銀行就包括板信商銀等數家台灣金融機構。報導指出，僑福集團這筆9.4億美元（約新台幣287億）的貸款在14日......風傳媒 ・ 1 天前
新台幣一度勁揚逾1角！央行駁《經濟學人》 之後…31元關卡雲霄飛車 專家最新解析出爐
新台幣兌美元今（17）日盤中一度升值逾1角，但隨後升勢收斂，轉為小幅回貶，午盤暫收31.159元，貶值0.9分。外匯專家李其展分析，主要因台股缺乏進一步上漲動能，加上外資持續賣超所致。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前
南下載客？台股慘跌「這2檔」CoWoS概念股跟著崩 外資喊免驚：維持「增持」評等
[FTNN新聞網]記者何亞軒／綜合報導台股加權指數今（18）日承壓，開低走低，終場收最低26756.12點，崩跌691.19點，市場避險意味濃厚，近期熱門熱股日月光投控...FTNN新聞網 ・ 2 小時前
台積撐盤難敵高檔賣壓 台股小漲49點收在最低/新台幣被低估？從披薩風波看「台灣病」/DRAM全場最熱！力積電爆量南亞科強吸金｜Yahoo財經掃描
美股市場將FED降息機率下修暫擺一邊，焦點轉向19日即將登場的輝達財報，但對加上AI產業估值過高與報酬存疑的雜音仍在，四大指數震盪整理。道瓊工業指數下跌0.65%，標普500指數小跌0.05%，費半回落0.11%，只有那斯達克指數小漲0.13%。 個股表現上，微軟反彈逾1%，輝達、美光持續反彈，反映市場仍押注AI晶片需求。而Netflix因前期漲多拉回逾3%。投資人一方面消化政府關門風險解除與利率路徑不明，一方面等待輝達財報為AI行情背書，台積電ADR同步小漲近1%，為今日台股開高預先暖身。 亞股今日表現分歧，日股小跌0.1%，韓股則走揚1.94%，港股與上證指數也同步走弱，區域股市風險情緒偏觀望。 台股今（17）日在輝達、台積電ADR收漲激勵下，盤中一度大漲近300點，不過高檔獲利了結賣壓沉重，尾盤漲幅幾乎全數吐回，終場加權指數僅小漲49.81點、收27447.31點，且收在全日最低，成交值5243.82億元。 權值股由台積電(2330)、聯發科(2454)領軍，搭配台塑(1301)、台塑化(6505)等傳產權值股走揚，為指數撐起多頭氣勢；盤面主軸仍在題材股與AI供應鏈，記憶體族群在美光大漲與韓廠開高帶動下熱度不減，華邦電(2344)強攻漲停，南亞科(2408)勁揚約5%。 PCB與CCL族群則由台光電(2383)、台燿(6274)領頭衝高；南亞(1303)在玻纖布與電子材料雙題材加持下成交放大，但族群中富喬(1815)、台玻(1802)等個股盤中翻黑，顯示追價意願仍有限；矽光子概念股光聖(6442)鎖漲停重返千金，IET-KY(4971)、聯光通(4903)、華星光(4979)等同步走強。 另外，股王信驊(5274)持續改寫台股史上最高價紀錄，盤中一度衝至6420元，雖尾盤收在6120元，但仍帶動高價IC設計與設備股如力旺(3529)、貿聯-KY(3665)、弘塑(3131)、創意(3443)、世芯-KY(3661)接力上攻，本周後續走勢將端看輝達法說能否為AI多頭再打強心針。Yahoo奇摩財經編輯室 ・ 23 小時前
10月營收年增37%！「這檔」獲自營商連8天爆買 再砸1.1億入袋記憶體雙雄
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導台股今（17）日終場加權指數收在27,447.31點，上漲49.81點，漲幅0.18%。據證交所盤後公布籌碼動向，自營商（自行買賣）賣超...FTNN新聞網 ・ 18 小時前
慘綠直逼4月股災低點！聯發科跌破1200元大關 分析師曝光進場建議
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導半導體大廠聯發科（2454）今（18）日股價表現慘淡，早盤開出1220元，隨後一路震盪往下，最後收盤落在1170元，跌幅重挫4.88%...FTNN新聞網 ・ 1 小時前
台積電人事震撼彈! 最年輕副總"棄3800萬配股"跳槽輝達
財經中心／陳孟暄 陳威余 台北報導護國神山台積電，引領全球晶圓代工技術，近期二度傳出人事震撼彈，引發熱議，10月底傳出，以15.43億身價退休的75歲台積電資深副總羅唯仁，可能轉戰英特爾，掌管研發大計，如今有台積電最年輕副總李文如，原本是採購副總，甚至放棄高達3800萬的員工配股，現在確定18號將前往輝達報到，。台積電董事長暨總裁 魏哲家：「各位的歡呼我都知道意思，今年一樣不是一樣的數字，我們比去年，從2萬加到2萬5千塊」。台積電營收和獲利屢創新高，基層員工特別獎金，每人發2萬5，而且全球員工都拿的到，甚至高階主管還有股票選擇權，只不過最近，有人放棄33張台積電股票全力，要跳槽了，這是台積電最年輕副總李文如，曾經和張淑芬一起做公益。台積電人事震撼彈！ 最年輕副總「棄3800萬配股」跳槽輝達。(圖／民視財經網)李文如曾擔任高通、蘋果、Google等大廠高階採購主管，2022年被挖角進台積電，由於能力相當好，短短2年就升任副總經理，被譽為台積電最年輕副總，但擔任副總不到1年，就決定離開，隔天台積電公告，收回一名員工，33張限制員工新股，以當時股價1155元計算，市值超過3800萬元，讓她放棄如此優渥福利，現在確定18號將前往輝達報到。台積電人事震撼彈！ 最年輕副總「棄3800萬配股」跳槽輝達。(圖／民視財經網)雲報政經產業研究院副社長 柴煥欣：「輝達本身是台積電的客戶，在採購的方面的話，也許會幫助輝達跟台積電，之間合作的一個加深的可能性，從張忠謀的時代到現在，都沒有看過台積電有輕易有任何裁員的動作，很多的企業其實也開不出，更優渥的條件，所以說，其實台積電是一個非常不容易被挖角的企業」。先前75歲退休的副總羅唯仁傳出被英特爾挖角，現在負責採購的李文如也將轉戰輝答台灣銷售業務，專家分析，輝達和台積電並不是競爭對手，日前黃仁勳才專程來台參加台積電運動會，這次挖角高階主管，或許是雙方未來合作更緊密的訊號。原文出處：台積電人事震撼彈！ 最年輕副總「棄3800萬配股」跳槽輝達 更多民視新聞報導曝成功祕訣"離不開母親" 黃仁勳:她不會英文 卻能教我英文台積電配息6元這天領 分析師：「這年」有望配10元！台股早盤漲逾2百點 台積電開1450元、上漲20元民視財經網影音 ・ 22 小時前
記憶體飆漲板卡廠剉咧等？華碩重挫7%失守600元大關 專家看法出爐
研調機構集邦（TrendForce）17日指出，記憶體大漲迫使品牌調整產品售價，進而下修2026年智慧型手機與筆電的生產出貨預測。記憶體漲價的情況，板卡三雄、筆電代工廠都不樂見，華碩（2357）今（18）日終場重挫7.7%，失守600元大關，收在563元，技嘉（2376）、和碩（4938）、緯穎（6669）等OEM/ODM廠面臨利潤率承壓的風險，亦有2%-5%跌幅。資深證券分析師呂漢威示警，板卡三雄本波修正幅度不小，「很難精準摸底」。Yahoo奇摩股市 ・ 6 小時前
記憶體瘋漲！南亞科炸255億稱霸台股 「這檔」再搭玻纖布雙利多...8天噴漲逾41%
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導台股今（17）日開高大漲，截至上午12點，暫收27,545.24點，上漲147.7點、漲幅0.54%。隨著記憶體漲價題材持續發酵，指標股南...FTNN新聞網 ・ 1 天前