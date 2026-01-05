高市府攜手美日菲泰 2026年日光海島生活節再升級

高雄市政府再度攜手美國、日本、菲律賓及泰國等駐高機構共同合辦日光海島生活節。 圖：高雄市行國處提供

[Newtalk新聞] 日光海島生活節（Sunshine Island Vibe Fest）2026年即將強勢回歸！高雄市政府再度攜手美國、日本、菲律賓及泰國等駐高機構共同合辦，將於3月6日至8日盛大登場，活動將全面升級，天數延長、更採雙主場模式，於中央公園及高雄車站同步展開。高雄市長陳其邁與美、日、菲、泰四國的駐高代表共同邀請台灣朋友、新住民與移工等國際好友一同走入城市，透過活動感受高雄的熱情開放與多元文化。

高雄市長陳其邁表示，「海島文化」是高雄與美、日、菲、泰及東南亞國家的共同語言，也是連結彼此的重要橋梁。高雄作為海港城市，長期與各國在經貿、教育、文化等領域互動密切，共享民主自由等核心價值。期待透過日光海島生活節，讓市民與來自世界各地的朋友在輕鬆的場域中交流，深化城市外交與民間友誼。

第二度登場的日光海島生活節，集結美、日、菲、泰及東南亞國家的海島特色，同時聚焦移工及新住民文化，打造多元共融的內容。美國在台協會高雄分處處長張子霖（Neil H. Gibson）肯定日光海島生活節不僅是文化交流的平台，更是深化彼此友誼的重要活動。日本台灣交流協會高雄事務所所長奧正史（Masafumi Oku）則期待透過活動高人氣，進一步強化各國合作。馬尼拉經濟文化辦事處高雄分處處長崔瑞霞（（Ma. Karina B. Perida-Trayvilla）感性回饋，高雄市對菲律賓社群而言具有特殊的情感連結，已被視為第二故鄉，日光海島生活節舉辦後，更有凝聚各界社群的魅力。泰國貿易經濟辦事處高雄勞工處長陳燦榮（Nutchyawach Sanguanchaiyakrit）預告2026年將帶來更多泰國品牌，讓高雄的好朋友享受泰國的美食及特色手作。

高雄市政府行政暨國際處長張硯卿表示，2025年的日光海島生活節首度舉辦深獲市民與國際社群好評，2026年活動全面升級，擴大場域及天數，內容也更加精彩。目前五個主辦單位已在全力籌備，邀集多國品牌市集及歌手，也期盼透過展演、市集、講座、運動等多元體驗，增進跨國理解與互動；市府亦跨局處合作，整合教育局、社會局、民政局及勞工局資源，持續打造高雄成為更友善、有溫度的國際城市。

「2026日光海島生活節」由高雄市政府行政暨國際處、美國在台協會高雄分處、日本台灣交流協會高雄事務所、馬尼拉經濟文化辦事處高雄分處、泰國貿易經濟辦事處合辦，特別感謝日月光、台灣福興文教基金會、全家便利商店、賽珍珠基金會、One-Forty、高雄捷運公司支持贊助。

新聞稿聯絡人：行國處高致潔科長

聯絡電話：0932-261818

發布日期：115.1.5

