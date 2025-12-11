高市府政風處攜手臺灣橋頭地方檢察署 透過「誠信法律思辨」深化青年廉潔法治觀念

為落實廉政教育向校園扎根，培養青年學子正確的法治觀念與誠信價值，高市府政風處攜手臺灣橋頭地方檢察署，於十日在小港高級中學辦理「誠信法律思辨」講座，該活動特別邀請獲得「法務部模範公務人員」殊榮的嚴維德檢察官以實務案例與學生進行深度交流，吸引校內師生熱烈參與。(見圖)

主辦單位今(十一)日說明，嚴維德檢察官以生動有趣的案例分享，引導學生認識法律運作的真實樣貌，強調「誠信、廉潔與正義」是專業倫理的核心價值，也是每位公民應具備的基本態度，透過面對面交流，學生得以從不同角度理解法律制度運作，有效拉近司法與生活的距離，讓廉潔、誠信與社會信賴向Z世代扎根，藉由「體驗、認識、思辨」的學習歷程，協助學生及早建立正確的法治與誠信價值，期許學生未來能在各行各業中實踐正直、勇敢與負責任的精神。

該活動獲得師生熱烈迴響，政風處將持續與教育界合作，期盼透過兼具趣味與專業的活動內容規劃，深化學生對廉潔誠信的理解，啟發正向價值思維，推動廉潔誠信教育向全學齡層深化，培育具備法治素養與良好品格的新世代公民。