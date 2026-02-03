高市府春安突檢台氯林園廠！揪出6缺失 令業者立即改善

現場檢查發現6處缺失，包含管線鏽蝕等。（洪靖宜攝）

年節將至，高市府勞工局與勞動部於3日上午至台灣氯乙烯工業股份有限公司林園廠，實施石化廠職場春安聯合檢查，督促石化業者把關安全措施，現場共發現6處缺失，包含防爆設備螺絲未鎖固、管線鏽蝕、化學設備液位計模糊及電氣設備接地未確實等，要求立即改善，確保勞工工作安全。

高雄市政府羅達生副市長與勞動部黃玲娜次長（3）日上午與勞工局、勞動部職安署，前往台灣氯乙烯工業股份有限公司林園廠實施石化廠春安聯合督導檢查，檢查重點包括火災爆炸預防、危害化學品與機械設備之操作安全、承攬管理及作業管制等事項，同時也訪視事業單位導入氣體偵測數據分析管理、人車環境管理影像辨識、人員異常辨識與定位、設備與管線監測系統、工廠營運管理平台及智慧巡檢系統等推動智慧科技防災的現況。

高市府勞工局與勞動部於3日上午至台灣氯乙烯工業股份有限公司林園廠，實施石化廠職場春安聯合檢查。（洪靖宜攝）

今日檢查發現6處缺失，包括防爆設備螺絲未鎖固、管線鏽蝕、化學設備液位計模糊及電氣設備接地未確實等，相關缺失已被要求立即改善。

次長黃玲娜表示，去年職災發生人次比前年更降低，但正逢年初之際，許多工廠趕工歲修，時間壓力下容易發生職災，就可能會造成一個家庭支離破碎，因此裁罰不是目的，維護勞工安全才是最重要。

副市長羅達生表示，希望業者能落實各項安全工作，朝向零工安、零事故，但因為廠區大、管線太多，希望能導入智慧化科技，市府也積極與經濟部、勞動部推動智慧石化，未來朝向能訂定智慧石化規範，讓業者有法可依循，另外，也朝向永續淨零、低碳轉型邁進，期望藉由數位化與低碳轉型，帶動高雄石化產業邁向安全永續的高值未來。

