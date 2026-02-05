高市府暖心不打烊 陪伴獨居長輩平安歡度新年

記者鍾和風/高雄報導

農曆春節即將到來，高雄市長前往大寮區拜訪獨居長輩，關心長輩們的健康狀況，提醒天冷注意保暖，市長也帶來年節禮盒，祝賀長輩們馬到成功迎新歲，平安健康過好年。與此同時，高雄市政府致贈給全市列冊獨居長輩的年節禮盒已陸續分送中，讓長輩感受到滿滿的新春氣氛與關懷。

市長一到現場便與兩位長輩親切寒暄，細心關懷身體狀況與日常起居。75歲的黃阿嬤活潑好客，見到市長到訪笑容滿面，不僅比出大拇指稱讚，還開心分享受菩薩戒的歷程，平日也透過誦讀心經讓心情保持平靜安穩。

市長、局長和長輩歡樂擺出超人力霸王。(圖/社會局提供)

隨後市長前往探視第二位獨居長者、86歲的鮑阿嬤。她與市長談起自己10歲時自中國浙江大陳島撤退來台，落腳台灣屏東高樹的生活點滴，言談間可見鮑阿嬤的樂觀與堅韌。

市長除致贈年節禮盒、超人力霸王小紅包與關懷物資外，也叮嚀長輩要多到社區關懷據點走走，遵循醫囑按時服藥，天氣寒冷要多加保暖，保持良好生活作息。

社會局特別感謝公益團體與企業共同捐贈年節禮盒，今年春節前夕總計致贈3,600份年節禮盒給高雄市列冊關懷獨居長輩。由長青社區關懷服務隊與社區照顧關懷據點志工夥伴親送到長輩家中，為長輩們獻上最溫暖的祝福，歡度農曆新年。

市長、局長及長輩一起留下超人合影。(圖/社會局提供)

透過專業的社工人員訪視評估，社會局依獨居長輩需求，結合長青社區關懷服務隊及社區照顧關懷據點等240個單位，共同提供獨居老人電話問安、關懷訪視、物資媒合、資源連結及特殊期間加強關懷服務。更因應超高齡社會，115年度將擴大與區公所合作進行獨居老人全面清查訪視作業，以找出潛在需關懷之獨居老人，提供適性服務，並鼓勵長輩外出參與社區活動，以增進人際社交互動，活絡身心延緩失能，增加社會參與機會。

過年期間社會局對獨居長輩的服務「不打烊」，市民朋友如發現需要緊急協助的長輩，請撥打市府24小時服務專線1999或113專線通報，提供獨居長輩最即時的關心與協助。