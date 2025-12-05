高市府檢驗台灣鯛出包 市府沒人負責

(記者陳金寶台北報導)高雄市政府衛生局日前抽驗全聯「台灣鯛魚排」驗出不得檢出的動物用藥「恩氟喹啉羧酸（enrofloxacin）」禁藥，高市府衛生局昨天（4）晚間卻宣布，檢驗電腦條件遭約聘助理改為10倍，導致數值錯誤，正確結果「未檢出」，並為檢出錯誤道歉。國民黨團今(5)上午召開記者會，要求高雄市長陳其邁，必須親自向受到商譽、收入受損的雲林漁民、口湖合作社公開道歉，並賠償相關損失，並追究相關官員督導失職的責任和懲處，並向國人公開說明。



書記長羅智強指出，暖男市長出包連連，最可議的地方是，當高雄市政府公布烏龍檢驗報告時，雲林口湖合作社漁民就馬上找公正第三方，提出未使用違法藥物的清白證明，但當時高雄市政府卻說漁民檢驗的魚種，是不同批號。高雄市政府不先回頭檢視自己檢驗是否有問題，而是先去否定辛苦的漁民所養殖的魚種，和第三方檢驗報告。



羅智強指出，雲林縣口湖合作社販售的台灣鯛，過去口碑、信譽卓著，深受消費者信任，但今天卻遭到高雄市政府糟蹋，難道陳其邁市長在高雄市可以做任何事情，因為是溫暖市長、華麗政府，所以沒人敢去監督？然後北上搞雲林漁民？是這樣嗎？



羅智強表示，雖然高雄市政府在昨天深夜道歉，但國民黨團要求高雄市長陳其邁，必須親自向受到商譽和收入損害的雲林漁民、口湖合作社，有擔當的站出來公開道歉，並賠償損失。



藍委張嘉郡委員嚴厲譴責高雄市政府，對於台灣鯛檢驗的重大失誤，完全不是一個可以用「小疏忽」輕輕帶過。高雄市政府一開始對外公告，說全聯販售的台灣鯛驗出禁藥，結果現在承認，竟然是「電腦設定遭人為更改」造成錯誤結果。



在11 月 27 日，高雄市政府這張檢驗報告一出來，全聯全國的台灣鯛就被緊急下架，雲林漁民、口湖合作社，就被貼上「有問題」的標籤。口湖漁類生產合作社第一時間就自費送第三方公正單位檢驗，檢驗結果是「完全未檢出」禁藥，也一再強調他們長年依規定養殖，不可能使用違法藥物。結果，高雄市政府當時不但沒有謙卑面對，還說那不是同一批貨，直接把業者的努力和科學證據整個否定掉。



張嘉郡說，一路拖到昨天 12 月 4 日晚上，高雄市政府才倉促開記者會，承認是電腦設定遭人為更改，一場烏龍。但前後整整鬧了一個禮拜，台灣鯛被說成「有禁藥」、變成「毒魚」，雲林漁民在社會上就是背著黑鍋過日子。張嘉郡認為，高雄市政府搞出食安大烏龍，嚴重影響他們的名譽和生計，產品被下架、訂單被取消，魚都養好了卻賣不出去，損失是實實在在的，絕對不是一句道歉就要大家自己消化。



張嘉郡具體要求高雄市政府，不能只停留在道歉，應該主動和受害的養殖戶、合作社協調損失範圍做出補償，而且必須要在制度上檢討檢驗與通報機制，避免同樣的錯誤重演。張嘉郡強調會永遠和漁民站在一起，希望高雄市政府能負起完整責任，我也全力支持漁民採取法律行動，提出相關求償。



藍委丁學忠委員表示，高雄市政府檢驗台灣鯛出包造成烏龍案件，是一起不可原諒的錯誤，由於是人為疏失，造成食安大烏龍，重創雲林養殖漁業漁民名譽和生計，同時造成消費者恐慌，這不是高雄市政府一句道歉就可以解決的事。丁學忠呼籲高雄市政府要負起完全責任，除了公布完整烏龍案調查結果，並對受到商譽、收入損害的漁民一個交代。



陳菁徽指出，10月14日高雄市政府進行抽查檢驗，發現「台灣鯛魚排」藥檢不合格，檢驗出「恩氟喹啉羧酸」0.028ppm，高雄市衛生局在第一時間，得知產品上游來源為雲林縣，也迅速要求雲林縣衛生局進一步查辦來源管理問題。並且全聯量販店也在11月28日針對曾購買此批次產品的民眾，可持發票或商品包裝向原購買門市辦理退換貨。



到了12月2日，雲林縣口湖魚類生產合作社官網發出澄清聲明，表示該社長期落實「SGS逐批送驗」機制，所有台灣鯛原料在捕撈、宰殺前均已依法檢驗通過後才進入加工流程，經主動將同批次留樣產品送交第三方公正單位SGS進行複驗，結果確認為「未檢出」。不料高雄市衛生局，對於口湖合作社的聲明，卻表示，所驗的魚不同批，檢體不同檢驗結果當然會不一樣。結果就在昨天，經內部調查發現後，確認是人為操作錯誤，造成檢測值放大十倍，最後得出錯誤的「不合格」計算結果。



陳菁徽質疑，高雄市衛生局主動移送檢調一名女性操作人員，請問一下這就是高雄市政府的負責？只移送基層員工？上層的督導業務的長官難道都沒有責任？只要鞠躬道歉就好？陳菁徽要求高雄市政府對外說明，對於這起烏龍事件，不僅造成民眾的食安恐慌，更造成養殖業者巨大損失，包含販賣的店家、下架回收的損失、這段期間的影響以及商業名譽等，請問由誰負起責任？此外，高雄市政府不要只推基層員工出來扛下責任，督導的長官以及主管的懲處為何？必須要給口湖合作社一個清楚的交代！