高市府檢驗台灣鯛疏失 張嘉郡：支持漁民採取法律行動提國賠

〔記者劉宛琳／台北報導〕針對台灣鯛檢驗疏失，高雄市政府昨天致歉。國民黨立委張嘉郡表示，高雄市政府這次的檢驗失誤，竟然是電腦設定遭更改的人為疏失，這是非常嚴重的錯誤，非常不可原諒；這不只是重傷雲林養殖漁民的名譽與生計，也造成消費者的恐慌，不是一句抱歉就能輕輕帶過，她全力支持漁民採取法律行動提出國賠。

高雄市政府昨天針對日前抽驗全聯「台灣鯛魚排」產品檢出禁藥一事道歉，表示經內部調查發現是因「設定條件遭更改」，屬於「人為錯誤」，該錯誤導致檢驗值被放大10倍，正確結果應為「未檢出」，並已將相關人員移送檢調釐清。

廣告 廣告

張嘉郡表示，這個食安大烏龍，不只是重傷雲林養殖漁民的名譽與生計，也造成消費者的恐慌，更是對政府公權力的一記「三傷」重拳，這不是一句抱歉就能輕輕帶過。

張嘉郡表示，她希望高雄市政府能負起完整責任，查明真相並公佈調查結果，以昭公信，她也全力支持漁民採取法律行動，提出國賠求償。

【看原文連結】

更多自由時報報導

大逆轉!台灣鯛檢出動物用藥 高市衛生局道歉、坦承誤判

12萬包鯛魚片下架損失逾1200萬！口湖加工合作社將求償、暫不提告

台灣鯛烏龍檢驗事件 高市衛生局：求償將依國賠、懲處最高到副局長

扯！台灣鯛魚排檢出禁藥高市衛局搞烏龍 養殖漁民怒：一定求償

