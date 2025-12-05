高市府檢驗鯛魚排出錯 處分多人、約聘員列被告

（中央社記者林巧璉高雄5日電）高雄市政府衛生局抽驗「台灣鯛魚排」出錯，涉案約聘陳姓研究助理坦承「操作不當」，遭列被告偵辦，而衛生局長黃志中自請處分，衛生局多人遭懲處，業者也要求賠償損失。

衛生局10月抽驗全聯「台灣鯛魚排」產品，檢出規定為「不得檢出」的動物用藥「恩氟喹啉羧酸」（enrofloxacin），但衛生局昨天為檢驗錯誤致歉，正確結果是「未檢出」；經查檢驗錯誤是由於已離職陳姓研究助理將電腦設定值改為10倍。

高雄市長陳其邁上午多次致歉表示，這種疏失非常不應該，衛生局檢驗錯誤要向全聯實業股份有限公司、雲林縣養殖業者致歉，也將嚴厲要求衛生局須追究相關人員責任。

黃志中稍早雖稱究責將到副局長層級，並按國家賠償規定負起所有賠償責任，但高市府下午公布，黃志中督導不周自請處分，陳其邁嚴厲告誡黃志中，而衛生局副局長潘炤穎、主任秘書、檢驗科長與股長分別記過1次到2次不等，陳姓研究助理及後續接手工作的簡姓研究助理分別記1大過和記2過。

司法部分，高雄市政府警察局刑事警察大隊表示，陳姓研究助理4日晚間從住處被帶回警察局說明，並向警方坦承，在數值調整等相關檢驗流程上有「操作不當」，訊後於今天凌晨離開警察局。全案由台灣高雄地方檢察署偵辦，檢警已到衛生局釐清相關檢驗流程。

除檢警，衛生福利部食品藥物管理署也主動派4名專精實驗室管理及檢驗的人員訪視高雄，協助檢視改善方案，預計明天有結論。

此外，高雄衛生局下午派員到雲林口湖漁類生產合作社向漁民致歉，合作社表達只需賠償損失，商譽受損部分未求償，而雲林縣政府希望高市府辦促銷活動，恢復消費者對台灣鯛的信心。（編輯：李明宗）1141205