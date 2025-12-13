高市府海洋局、海巡署海域聯合巡查 養護水產資源、海洋永續

近期多個區漁會反映，市轄沿岸海域漁船違規籠具作業猖獗，高市府海洋局於近日協同海巡署執行市轄內禁止籠具作業之沿岸海域違規作業籠具漁船海域聯合巡查，並清除海域內違規佈放之籠具，展現高市府對海洋資源管理之高度決心。(見圖)

海洋局今(十三)日說明，漁業資源保育意識抬頭，各區漁會亦有感資源管理及漁業永續利用之重要性，經由興達、永安、彌陀及林園區漁會轄屬漁民朋友之共識，高市府公告規定於每年十月一日起至隔年三月一日止，禁止所有經營籠具漁業漁船在茄萣、永安、彌陀、林園各地區公告沿岸海域範圍內進行籠具作業。

海洋局石慶豐局長表示，有不肖籠具漁船業者違規作業，破壞漁業資源保育，海洋局期藉此海上聯合巡查行動，加強宣導籠具漁船作業應遵守規定，打擊不法，並透過海上聯合巡查行動，期盼透過漁場海域的休生養息，讓水產資源得以繁衍，生生不息，永續海洋。