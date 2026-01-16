高市府消防局第四大隊前進台塑碳纖廠 消防機器人與跨單位聯動演練

為提升大型化學工廠公共安全並強化跨單位協同合作之默契，高市府消防局第四大隊今(十六)日上午九時在仁武區「台塑公司仁武廠區台麗朗事業部碳纖廠」舉辦大規模消防搶救演練。共調度鄰近仁武、大社、鳥松、楠梓、新莊及特搜大隊第一分隊等多個單位共同參演，另因應石化廠房高火載量特性，特別出動「消防機器人」到場，展現科技化救災之實力。(見圖)

台塑仁武廠台麗朗碳纖廠所生產的產品被廣泛應用於航太、汽車及運動器材等產業，屬高性能關鍵材料生產基地；考量廠區規模龐大、內部動線複雜且員工人數眾多，一旦發生火警將面臨高難度的救災挑戰。為此，這次演習重點在於提升場所「自主防災意識」，透過實地操作使員工熟悉自衛消防編組啟動機制與動作要領，確保在第一時間能確實執行通報、初期滅火及避難引導等任務編組。

演練項目也特別著重跨單位搶救石化廠房火災的橫向聯繫，包含火場管制、事故安全應變及人命救助等；而現場特別引人注目的是消防機器人的部署，在面對輻射高溫與化學品危害之高風險火場環境下，機器人能代替消防員進入高熱、濃煙區域進行有效偵查及滅火，大幅提升災害搶救效能，並降低消防人員傷亡風險。

消防局第四大隊表示，唯有平日落實防災觀念，才能在緊急時刻將傷害降至最低。尤其時值歲末年終，各工廠陸續進入歲修階段，更應加強用火用電安全管理、落實各項安全檢查，才能防範於未然，建構零事故的工作環境。