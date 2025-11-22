高市府澄清陳其邁與李有財關係 藍青年：肖像遭冒用多年都不知情？
記者周志豪／台北報導
高雄月世界淪垃圾山案，檢調查出犯罪首腦為民進黨籍里長李有財，高雄市府火速切割李與市長陳其邁關係，並揚言提告質疑陳李關係匪淺的藍委陳菁徽。國民黨前副發言人賴苡任質疑，李是民進黨主政的高市府認證特優里長。
賴苡任批評，李有財在地方未經陳其邁授權就自製合照圖卡，陳會不知道？還是當年默許，現在裝傻切割？又或者陳跟子弟兵、綠委邱議瑩一樣，認為「選區太大，怎麼會知道」。
國民黨前發言人鄧凱勛也質疑，高雄市長被假冒站台、合成照片、盜用肖像多年，為何高雄市政府都不澄清或不提告盜圖者？現在垃圾臭到爆表，才揚言提告揭露的陳菁徽，只企圖解決提出問題的人，這幾年都在幫垃圾保溫？
賴苡任表示，民進黨及陳其邁一直想切割「月世界垃圾山」主嫌李有財，但2018年李榮獲高市府表揚為「特優里長」；2022年李參加民進黨高雄市議員第3選區黨內初選；李有財還曾與民進黨立委邱志偉有聯合服務處。
此外，賴苡任說，李有財「園鑫茶行」開幕，民進黨立委邱志偉、賴瑞隆幫忙站台，民進黨立委許智傑造勢晚會李也上台力挺；民進黨現在切割稱李原為國民黨籍，但所有證據顯示，李似乎是民進黨心肝寶貝，綠委都捧在手心。
鄧凱勛表示，支持陳菁徽繼續為高雄清理垃圾，那些想用訴訟噤聲的人，只會暴露自己心虛，民進黨才是真正的垃圾回收站。
更多太報報導
月世界垃圾山主嫌曝光！民進黨火速開除四連霸里長李有財
遭指與月世界垃圾山主嫌交好 陳其邁火大要告陳菁徽：栽贓抹黑
民進黨稱李有財原為國民黨籍 楊智伃：民進黨成垃圾回收站？
其他人也在看
聚鼎科技再爆內線交易！ 創投大老150萬交保
台北市 / 綜合報導 被動元件大廠「聚鼎科技」爆出內線交易！檢調查出2022年，聚鼎科技第二季財報虧損超過1億元，得知利空消息後，為了減少損失，創辦人張忠本與副總楊泓文，疑似分別以自身及親友帳戶，於重訊公告前的禁止交易期間賣出股票，另一名協理呂明勳也被查出，疑似以同事的帳戶賣股，檢方昨(21)日兵分多路搜索，傳喚張姓董事等6人到案，經複訊後，諭令他以150萬元交保。 記者VS.聚鼎公司創辦人張忠本說：「有什麼要講的嗎。」看到大批媒體守候有些錯愕，在兩名西裝男的攙扶下步出北檢，他是聚鼎公司創辦人張忠本，聚鼎公司協理呂明勳親友VS.聚鼎公司協理呂明勳說：「你們為什麼在拍人家啦，奇怪欸。」拿水瓶遮臉，親友一旁幫忙擋鏡頭，還質疑媒體為什麼要拍攝，聚鼎公司協理呂明勳隨後也離開，聚鼎公司副總楊泓文VS.法警說：「有記者，(你就直接離開啊，我們也只有這個門)。」從訊問室走出來，看到鏡頭又折返，發現沒有其他路可以出去，帽子壓低到不能再低快速跑離，這名男子是發言人兼副總楊泓文，他們都因為涉嫌內線交易。聚鼎科技是上市被動元件大廠，2022年8月發布重訊，公布公司營業損失1億316萬多元，但公司創辦人張忠本等人，涉嫌在股票禁止交易期間，提前賣股減損，涉及內線交易。北檢21日指揮調查局，兵分6路搜索，並約談6人到案，檢察官晚間訊後，諭知張忠本150萬元交保，楊泓文50萬元交保，呂明勳30萬元交保，另外三人則以10到80萬元不等的金額交保。聚鼎公司成立於1997年，是亞洲第一間，專業高分子正溫度係數製造公司，創辦人張忠本更是國內創投大老，如今卻與公司內的其他人，涉嫌內線交易，罔顧其他員工與股東權益，目前檢方已經介入調查，將依《證交法》內線交易罪的方向偵辦。 原始連結華視影音 ・ 6 小時前
聚鼎科技內線交易案！創投大老150萬交保 副總50萬交保
被動元件大廠上市公司聚鼎科技（6224）爆內線交易。檢調獲報，聚鼎創辦人、董事張忠本及副總經理楊泓文、協理呂明勳等人，涉嫌以親友、同事證券戶於重大訊息公布前禁止交易期間賣股避損數萬元至上百萬元。台北地檢署21日指揮調查局台北市調查處兵分6路搜索，傳喚張忠本等6人到案，經複訊後，諭令張忠本150萬元交保、楊泓文50萬元、呂明勳30萬元交保。其餘被告分別被以10萬至80萬元交保。三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前
遭指與月世界垃圾山主嫌交好 陳其邁火大要告陳菁徽：栽贓抹黑
高雄月世界近日爆發大規模廢棄物傾倒案，數百噸垃圾堆滿山坡，檢警20日羈押蘇姓監控手，21日再追出岡山後紅里長李有財父子等人涉入；國民黨立委陳菁徽更在臉書指控，高雄市長陳其邁過去「力挺涉案男子」，並貼出兩人合照。對此，高市府駁斥，相關照片為2021年由李男自行合成，未獲陳其邁同意，雙方並無往來；市府強調，虛構影像栽贓市長已屬惡質抹黑，將正式提告，以正視聽並捍衛名譽。太報 ・ 7 小時前
中客力挺「禁日旅遊令」！日網驚曝「車站1奇景」嗨了
國際中心／于士宸報導日本新任首相高市早苗延續前首相安倍晉三的既定路線，先前拋出「台灣有事即日本有事」的強硬說法，展現出力挺台灣的明確立場。此舉讓中國外交部大為不滿，14日緊急發出聲明，呼籲中國公民「近期暫勿前往日本」，消息一出大批中國旅客紛紛取消、改期機票，避免赴日旅遊。沒想到，近日就有日本網友曬出街景照片，只見本該忙碌的車站前卻空蕩蕩，空氣相當冷清，引起原PO驚嘆，好奇表示「中國人都消失了嗎？」，貼文曝光後掀起一陣熱議。民視 ・ 1 天前
月世界主謀里長被指與市長交好 陳其邁開告陳菁徽
高雄月世界被非法傾倒上百噸的垃圾，成了垃圾山現在主謀抓到了，是高雄岡山碧紅里里長李有財父子檔，橋頭地院裁定收押禁見，民進黨市黨部火速開除黨籍切割，而立委陳菁徽一度在臉書貼出陳其邁合照，指控兩人交好，高市府大動作替陳其邁發聲明將正式提告。TVBS新聞網 ・ 48 分鐘前
深圳大媽奪「模特兒冠軍」惹議？主辦道歉了：我們頒錯人
大陸深圳日前舉辦模特兒大賽，現場不乏眾多姿色美貌的參賽者正妹共襄盛舉，結果冠軍竟然頒給一位外貌看似超齡的「15號大媽」，立刻引爆大陸網友質疑公正性。對此，主辦單位致歉了，承認搬錯獎項，冠軍得主另有其人。中時新聞網 ・ 1 天前
藍白必合？郭正亮預判柯志恩若做這事有贏面
[NOWnews今日新聞]2026地方大選開始布局，民進黨在台南、高雄市的人選備受關注。對此，前立委郭正亮昨（20）日談到，高雄方面，民進黨普遍認為綠委賴瑞隆比較有可能出線，國民黨立委柯志恩如果能和民...今日新聞NOWNEWS ・ 22 小時前
藍營張嘉郡表態爭取雲林縣長大選！蘇治芬鬆口「綠營人選是這人」
政治中心／巫旻璇報導2026年九合一選舉中，雲林縣長之戰備受矚目。現任縣長張麗善任期屆滿，國民黨內傳出其姪女、立委張嘉郡有意接棒，並透露將爭取黨內提名，延續張麗善的施政路線；民進黨方面則傾向由立委劉建國出馬。前縣長蘇治芬21日受訪時直言，民進黨人選「不會有變數」，明確點名劉建國將代表出征。民視 ・ 6 小時前
憂開戰！ 鄭麗文：2028不一定有「和平選舉」
國民黨主席鄭麗文，在競選黨魁期間，曾公開表示，只要能化解兩岸分歧，「當然要見」大陸國家主席習近平。而昨（21）晚，她也再度示警，台灣不一定等得到2028年的和平選舉，因此，國民黨必須扮演「扭轉乾坤的角色」。TVBS新聞網 ・ 1 天前
高雄左營凌晨轎車怠速擾民 駕駛爛醉「連話都說不清」送辦
一部轎車今（22）日凌晨在左營區進學路長時間怠速，擾人清夢，警方獲報處置，發現65歲許姓駕駛爛醉如泥，轎車車頭有碰撞痕跡，經調閱監視器沿途沒有肇事，不過確認他酒駕，依公共危險罪嫌送辦。左營分局左營派出所今凌晨1時許獲報，一部轎車於左營區進學路長時間怠速，警方到場發現許男泥醉語焉不詳，施測呼氣酒測值已自由時報 ・ 5 小時前
月眉垃圾山主謀找到了！綠開除黨籍遭酸爆
[NOWnews今日新聞]高雄燕巢、田寮區3處山坡地接連爆發台南家用垃圾惡意棄置，檢方調查發現，岡山區碧紅里長李有財與兒子李子森等人涉嫌重大。民進黨高雄市黨部21日深夜發聲明，證實李有財是民進黨籍，並...今日新聞NOWNEWS ・ 6 小時前
他讚「羊肉爐勝過薑母鴨」網掀兩派討論：薑母鴨的重點是湯
隨著天氣轉涼，許多人會吃薑母鴨、羊肉爐進補，想藉此驅寒暖身，有網友也分享，在自己心中羊肉爐勝過薑母鴨，貼文一出，很快便掀起許多網友討論，在網上掀起熱議。Yahoo奇摩（綜合報導） ・ 1 天前
新北市長夢碎？最新民調曝「4人選互比慘墊底」 黃國昌尷尬回應了
即時中心／黃于庭、陳治甬報導民進黨持續布局2026地方選戰，新北市長拍板立委蘇巧慧上陣，國民黨則以台北副市長李四川、新北副市長劉和然呼聲較高，另民眾黨主席黃國昌先前也表態，有意爭取市長大位。不過據最新民調顯示，若「藍白合破局」成3黨對決之下，黃國昌與其他3人相比均墊底。對此，黃國昌今（22）日也做出最新回應。民視 ・ 39 分鐘前
桌球》球王之戰！王楚欽輸球爆氣「頭槌球桌」全場驚呆
在大陸第15屆全國運動會（全運會）男子桌球團體賽決賽中，北京隊王楚欽與上海隊樊振東上演頂尖對決，被外界視為真正的「球王之戰」。最終樊振東以3比1獲勝，而王楚欽在落敗瞬間因情緒激動，竟將頭「狠狠撞向球桌」，這一幕迅速引發球迷熱議。中時新聞網 ・ 19 小時前
出運了！2026年「5大最旺生肖」出爐 第一名事業、財運穩到爆
隨著時間腳步邁入2026年，即將迎來能量極為強勁的「火馬年」（農曆丙午年）！命理專家小孟老師解析新年度的生肖整體流年運勢，直言馬年整體變動感強烈，運勢如同坐雲霄飛車般大洗牌，有人將打起精神迎戰挑戰，但也有人將迎來貴人相助與重大突破，同時點出財運事業前五名的生肖，在新的一年有望荷包滿滿。三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前
11月底還有颱風假？「天琴」恐生成！最新路徑曝光
[FTNN新聞網]記者鄧宇婷／綜合報導受到東北季風影響，全台今（21）日清晨依舊帶著微涼寒意，多處低溫落在17～19度，部分地區更是再低一些。白天雖稍有回溫，...FTNN新聞網 ・ 23 小時前
做檢驗才驚覺「長期營養不良」！藍心湄早餐改這樣吃，拯救掉髮＋瘦回緊緻好身材！
吃對早餐，不只抗老，還能幫助瘦身。時尚教主藍心湄近期在《女人我最大》中分享，她因為改變飲食習慣，不僅頭髮重新長出來，原本「怎麼都瘦不下來」的臃腫感也明顯改善，整個人煥然一新！ 營養不足，掉髮女人我最大 ・ 1 天前
現金股利1.8元！「這檔」前三季穩賺124億 不排除加碼股票股利
[FTNN新聞網]財經中心／綜合報導受美股重挫拖累，台股本週（11/17～11/21）走勢震盪，終場加權指數週跌962.56點、跌幅3.51%，收在26,434.94點，失守2萬7千點...FTNN新聞網 ・ 4 小時前
蘇州帶紀念品返台被盯上！ 郁方行李遭開箱檢查…嚇喊：以為20萬要飛了
藝人郁方近日從蘇州返台，她分享自己卻在松山機場遇上驚魂一刻。她分享自己在當地買了一把「超大艾草棒」，抵台後行李剛從輸送帶滑出，就赫然看見箱子上貼著一張有狗圖案的警示貼紙，讓她當場滿頭問號。讓她憂心是不是違規攜帶肉品，更擔心會遭罰20萬。幸好最終只是誤會一場。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
高雄垃圾山主謀是綠營里長！民進黨扯國民黨翻車 遭楊智伃電爆
高雄燕巢、田寮月世界一帶近期被爆料有數百噸垃圾被傾倒成「垃圾山」，而被查出幕後主使竟是民進黨籍里長李有財父子。民進黨高雄市黨部得知消息後，立即開除李有財黨籍。對此，國民黨前發言人楊智伃開酸，「民進黨成垃圾回收站？收了國民黨不要的垃圾，還讓他在高雄亂倒垃圾」？中天新聞網 ・ 7 小時前