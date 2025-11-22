高市府澄清陳其邁與李有財關係 藍青年：肖像遭冒用多年都不知情？

2李有財參加民進黨高雄市議員初選時，與高雄市長陳其邁照片合成文宣。截自鄧凱勛臉書



記者周志豪／台北報導

高雄月世界淪垃圾山案，檢調查出犯罪首腦為民進黨籍里長李有財，高雄市府火速切割李與市長陳其邁關係，並揚言提告質疑陳李關係匪淺的藍委陳菁徽。國民黨前副發言人賴苡任質疑，李是民進黨主政的高市府認證特優里長。

賴苡任批評，李有財在地方未經陳其邁授權就自製合照圖卡，陳會不知道？還是當年默許，現在裝傻切割？又或者陳跟子弟兵、綠委邱議瑩一樣，認為「選區太大，怎麼會知道」。

國民黨前發言人鄧凱勛也質疑，高雄市長被假冒站台、合成照片、盜用肖像多年，為何高雄市政府都不澄清或不提告盜圖者？現在垃圾臭到爆表，才揚言提告揭露的陳菁徽，只企圖解決提出問題的人，這幾年都在幫垃圾保溫？

廣告 廣告

賴苡任表示，民進黨及陳其邁一直想切割「月世界垃圾山」主嫌李有財，但2018年李榮獲高市府表揚為「特優里長」；2022年李參加民進黨高雄市議員第3選區黨內初選；李有財還曾與民進黨立委邱志偉有聯合服務處。

此外，賴苡任說，李有財「園鑫茶行」開幕，民進黨立委邱志偉、賴瑞隆幫忙站台，民進黨立委許智傑造勢晚會李也上台力挺；民進黨現在切割稱李原為國民黨籍，但所有證據顯示，李似乎是民進黨心肝寶貝，綠委都捧在手心。

鄧凱勛表示，支持陳菁徽繼續為高雄清理垃圾，那些想用訴訟噤聲的人，只會暴露自己心虛，民進黨才是真正的垃圾回收站。

更多太報報導

月世界垃圾山主嫌曝光！民進黨火速開除四連霸里長李有財

遭指與月世界垃圾山主嫌交好 陳其邁火大要告陳菁徽：栽贓抹黑

民進黨稱李有財原為國民黨籍 楊智伃：民進黨成垃圾回收站？