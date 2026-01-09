高市府營養午餐政策大轉彎 白喬茵肯定：有籌錢的勇氣

高市營養午餐政策大轉彎，對此，國民黨高市議員白喬茵認為，高市府在巨大財政壓力下願意跟進好政策，值得鼓勵。（本報資料照片）

高市府6日才指不會跟進台北市營養午餐免費政策，維持「使用者付費」原則，結果8日大逆轉，宣布全市公立國中小學115年度營養午餐免費，遭外界批評自我打臉。對此，國民黨高市議員白喬茵認為，高市府在巨大財政壓力下願意跟進好政策，值得鼓勵，但大家應該繼續討論補助金額、供餐制度、食材追溯、能否加值升級等公共政策，而不是把「營養午餐免費」變成政治議題來談論。

白喬茵表示，營養午餐免費議題，根本是一面政壇照妖鏡，它照出的不是孩子有沒有吃飽，而是大家對公共政策討論到底還剩下多少理性？大家早就習慣把腦袋外包給政黨，不問政策內容，而是先問「誰講的」。

廣告 廣告

白喬茵指出，台北市長蔣萬安6日宣布營養午餐免費，綠營開火炮轟自戀做形象、經費哪來大撒幣、選前騙選票。政策還沒進到制度設計，就先在討論政治。結果高雄8日宣布跟進，曾經用同一件事質疑北市府的議員與網友，突然噤聲裝沒事，不尷尬嗎？

白喬茵說，而高雄市長陳其邁在24小時內從「使用者付費」轉為「午餐免費」，被酸的也不是政策論證，而是「睡醒了」、「學人精」、「終於肯做正事」，但她認為高雄在財政壓力沈重下，敢轉彎跟進孩子的福利，就代表有籌錢的勇氣，值得鼓勵。

白喬茵說明，她會支持「營養午餐免費」是因這是一項值得長期投資的公共政策，它確保孩子不因家庭背景不同而在基本營養上被分階級，且減輕家長負擔，讓父母不須為孩子的餐費感到焦慮。

白喬茵強調，支持不等於盲挺，後續應該討論的問題還很多，例如免費的錢是新增預算、挪用預算，還是砍掉其他教育支出？單餐補助價格為何？免費之後品質是否下滑？供餐制度、食材追溯、稽核抽驗如何設計？校內師生還有沒有「抱怨午餐」的權利，還是反映問題會被指責「不知感恩」？如果學生想吃更好，能否「基本免費＋加值自付」等公共政策議題，這些才是「免費」兩個字背後真正的治理能力。

【看原文連結】