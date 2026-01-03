高市府爆性侵案 郭音蘭批：范雲又消失

▲高雄社安網「績優督導」何建忠(右)竟是性侵狼。（圖／翻攝自衛福部社會家庭署YT）

[NOWnews今日新聞] 高雄市政府衛生局心衛中心執行秘書何建中，利用職務之便誘騙高雄市社會局輔導的自殺通報未成年少女，將人帶到摩鐵性侵得逞，還利用在社會局任職的妻子查詢案情偵辦進度，震驚社會。雖然高市府已將何建中夫妻解職，但前北市府副發言人郭音蘭今（3）日仍質疑，民進黨性平部、女權立委林月琴、范雲又在哪裡？難道民進黨眼中只剩高雄市長提名？

郭音蘭指出，何建忠涉嫌利用職務之便取得列管個資名單，將弱勢少女誘騙至汽車旅館性侵。更令人髮指的是，事後竟企圖以強行塞錢、偽裝成「性交易」的卑劣手段脫罪。原本該接住弱勢者的社會安全網，在民進黨執政下，竟然淪為官員的「狩獵名單」。

郭音蘭質疑，高雄市長陳其邁整天忙著蹭韓團、經營暖男形象，對手下官員性侵弱勢少女的惡行，卻是冷處理、默不吭聲，從案發至今，高雄市政府竟然沒有第一時間重懲，難道陳其邁想包庇加害人、大事化小？相關局處首長難道不用負起政治責任？陳其邁還要躲到什麼時候？請陳其邁立刻出來向受害者家屬與社會大眾道歉！別想用沉默輕輕放下。

郭音蘭批評，更令人諷刺的是，平日大聲疾呼性別平權、捍衛女權不遺餘力的民進黨性平部、立委林月琴、范雲，此刻又在哪裡？當初 MeToo 浪潮時的正義感去哪了？當公權力被利用來侵犯弱勢，妳們為何噤聲？難道因為加害者是自家人執政下的官員，正義就要轉彎？

郭音蘭質疑，案發至今，陳其邁、民進黨中央與賴清德總統除了算計高雄市長提名，誰曾站出來為這名少女發聲？誰曾檢討制度的崩壞？令人心寒的是，當高雄市府內部爆發如此嚴重的醜聞，卻仍忙著舉辦市長政見發表會。到底是什麼樣的冷血政府，才會在少女哀鳴時，眼裡只有選舉？只剩派系權位？

郭音蘭說，所謂的「社會安全網」難道只是選舉口號？為何管理如此鬆散，讓官員能輕易將職權轉化為犯罪工具？她要求即刻檢討督導機制，徹底清查監管名單權限，杜絕漏洞；公開說明防弊措施，確保未來不再有「狼官」利用職權獵豔 ；嚴懲不貸、絕不寬貸，必須給予加害者最嚴厲的法律制裁，絕無閃躲空間。

※【NOWNEWS 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。

※ 拒絕暴力請撥打：113、110



