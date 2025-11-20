高市府環保局漏夜清除復原偷倒點 檢警掌握犯罪集團持續偵辦

台灣民眾黨高雄市黨部於十九日晚間八時許接獲民眾通知，指出田寮區再度出現疑似外地運來的家庭廢棄物堆置點，幹部第一時間趕赴現場與媒體一同勘查，發現垃圾堆積狀況與日前燕巢月世界邊坡的情形相似，疑為同類型外運廢棄物所造成。

台灣民眾黨高雄市黨部今(廿)日說明，月世界及周邊為高雄珍貴的自然景點，近期接連遭受非法垃圾傾倒，令人遺憾；再次呼籲高市府，盼儘速公布查核結果及相關不肖業者資訊，讓這些惡行惡狀的不肖業者受到全體公民監督、譴責，並請相關單位予以重罰，也避免類似事件一再重演。

根據現場清潔人員表示，田寮這處疑似傾倒點已是月世界事件後的「第三個」清運位置；近期連續清運、環境髒亂與異味，使第一線同仁相當辛勞。他們坦言，希望不要再有下一個點出現，但目前仍難以預測。

值得關注的是，清潔人員多半在夜間默默加班，捍衛環境保護環境，只為盡快將環境整理好，避免影響居民生活；希望外界在關心事件的同時，能給予第一線清潔人員更多理解與支持。

台灣民眾黨高雄市黨部認為，該案件不僅影響當地居民與自然景觀，也讓辛苦作業的清潔人員承受額外負擔，為避免情況持續擴大，仍需高市府加強查處、釐清相關業者責任，並於適當時機向社會說明，讓民眾能安心，也讓業者知所警惕。

而高雄市議員陳美雅今日強烈痛批，該案極可能與近期在月世界地區多次犯案的「垃圾犯罪集團」相關，已非單一地點、單一行為，而是跨縣市、組織化的非法傾倒問題，高市府必須立即啟動追查機制。

陳美雅表示，短短幾日內，先是月世界疑似遭大規模傾倒垃圾，到如今田寮高四十一線道也出現相似情形，可見此類不法業者早已鎖定未受嚴格監測的邊陲道路，將高雄當成「外縣市垃圾的終點站」；從行為手法、傾倒地點特性來看，相關案件都有類似手法，陳美雅質疑，這已經不是一般偷倒，而是有計畫、長期、慣性的「垃圾犯罪集團」，高市府怎麼還能把它當成零星案件？

陳美雅要求，高市府應立即落實跨縣市合作機制，與台南市府、警方、環境部啟動聯合偵查，「沒有跨縣市合作，就永遠抓不到幕後的車隊與業者」。

環保局回應，十九日晚間接獲燕巢分駐所通報，於田寮區高四十一線道遭惡意棄置垃圾，立即派員稽查，經破袋檢查發現產源為台南垃圾，研判為同一犯罪集團所為，並主動立即調派人力機具漏夜清理，目前已完成坡面大部分垃圾清除，今日上午加派人力檢拾，已完成環境復原，計清運十三車次。(見圖)

環保局強調，該案已報請橋檢檢察官併案指揮偵辦，檢警已掌握台南清除業者，將圾垃運往岡山、燕巢轉運，再派車至月世界進行棄置，研判清除業疑似關閉GPS或轉移至無GPS車輛，環保局後續將配合檢警嚴查嚴辦，絕不寬貸。