高市府突公布人事異動 水利局長換人做！

高雄市政府2日傍晚臨時發布新人事異動，水利局長蔡長展（左一）將於5日調任內政部擔任參事一職，原水利局局長懸缺將由現任副局長蔡易勳代理。（本報資料照片）

高雄市政府2日傍晚臨時發布新人事異動，水利局長蔡長展將於5日調任內政部擔任參事一職，原水利局局長懸缺將由現任副局長蔡易勳代理。蔡長展有工務、水利背景，高雄市長陳其邁上任後指派他擔任水利局長，是邁市府團隊元老局處首長，如今調任中央單位，市府也給予支持。

高市府表示，陳其邁肯定蔡長展對高雄防洪治水建設的貢獻，他是具備水利專業的公務同仁，任內完成多座滯洪池、改善排水瓶頸及易淹水區域，並配合市府政策推動淨零轉型不遺餘力，期盼到內政部後繼續一展長才，貢獻國家。

【看原文連結】