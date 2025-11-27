高市府網站近1年遭攻擊526萬次 面對資安危機民代給建議

高雄市議員林智鴻。（翻攝高雄市議會網站／洪靖宜高雄傳真）

高雄市議員林智鴻今（27）於總質詢提到，高市府網站近一年多遭攻擊共近526萬次，以管理府級網站的研考會居冠，約202萬次，占比為38.41％。他也發現較為嚴重之「資安二級事件」近年雖有大幅改善，仍零星發生公務電腦遭勒索軟體加密、公文系統遭入侵。他建議，除應寬列資安經費，也要從軟硬體和人員管理方面加以改善，守護高市府不被日新月異的資訊戰擊敗。

林智鴻提到，據資訊處統計，高市府網站近一年多遭駭客攻擊共近526萬次，其中受攻擊前五名依序為研考會（約202萬次，占38.41％）、警察局（約52萬次，占9.81％）、民政局（約36萬次，6.81％）、行國處（約33萬次，6.32％）和交通局（約25萬次，4.84％）。

林智鴻指出，對外網站若「失守」至少會有3大隱憂，分別是假資料灌進真網站「以假亂真」、更改單位電話或線上申辦流程「騙個資、再詐財」，或以貶損台灣圖文「動搖國內民心，混淆國外視聽」，一如2022年環保局網頁在美國時任眾議院議長裴洛西訪台後，遭置換五星旗的案例；而若是機關內網被入侵，警民個資監視器影像等資料，重要政府機密檔案都可能竊取，後果都不堪設想。

林智鴻表示，高市列管一、二級資安事件，從民國108年共282件，下降至今年目前共18件，較為嚴重的二級事件更是在112、113年連續兩年未發生。但若回顧近年二級事件，從局處公文系統、人事系統、戶政系統到消防局報案派遣系統，都曾發現資安漏洞或異常連線。

林智鴻認為，財劃法就是關鍵之一，市府也應審慎檢討府級或各局處資安預算，包含軟硬體、人事與演練活動經費都應寬列而非限縮，過往有關資安事件也應落實檢討，勿重蹈覆徹。

副市長李懷仁答覆，陸續請資訊處要求各局處辦理活動時，不要用府外網站或是公關公司網站，會有後續維護資安風險，相關作為會參照議員建議，持續辦理。

